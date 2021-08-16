Роботы-манипуляторы в России станут доступнее

Такие роботы-манипуляторы, пишет автор материала, стоят очень дорого и либо совсем не используются в российских компаниях, либо закупаются за границей. Чтобы снизить стоимость производства деталей для роботизированных конструкций, исследователи предложили использовать полимеры вместо металла.

Помимо дешевизны (стоимость - до 300 тысяч рублей), такие роботы будут способны выполнять все те же функции, что и их более дорогие аналоги. Это уже продемонстрировано на опытном образце - роботе в виде человеческой руки. Необходимо также заметить, что такие конструкции используются для автоматизации сбора урожая, сборки автомобилей и других процессов.