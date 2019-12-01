Роспотребнадзор назвал традиционные отношения причиной развития ВИЧ

”Наряду с распространением ВИЧ среди традиционных уязвимых для ВИЧ групп населения: наркопотребителей и мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, все чаще наблюдается заражение при половых контактах между мужчинами и женщинами. В первую половину 2019 года 58,9% новых случаев заражения ВИЧ были связаны с гетеросексуальными контактами, 39% обусловлены потреблением наркотиков и 2,5% - гомосексуальными контактами”, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре отметили, что за 10 месяцев текущего года было зафиксировано порядка 66 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Известно, что среди всех ВИЧ инфицированных россиян 37% приходится на долю женщин, тогда как 63% составляют мужчины.