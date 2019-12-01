Наука и технологии
Сегодня 09:14
Роспотребнадзор назвал традиционные отношения причиной развития ВИЧ
Зафиксировано более миллиона ВИЧ-инфицированных россиян
Представители Роспотребнадзора рассказали, что почти 60% новых случаев ВИЧ в 2019 году были спровоцированы путем гетеросексуальных контактов. Также установлено, что на данный момент в России проживает более одного миллиона людей с данным заболеванием, тогда как антиретровирусную терапию получают более 510 тысяч человек.
”Наряду с распространением ВИЧ среди традиционных уязвимых для ВИЧ групп населения: наркопотребителей и мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, все чаще наблюдается заражение при половых контактах между мужчинами и женщинами. В первую половину 2019 года 58,9% новых случаев заражения ВИЧ были связаны с гетеросексуальными контактами, 39% обусловлены потреблением наркотиков и 2,5% - гомосексуальными контактами”, - сообщили в Роспотребнадзоре.
В Роспотребнадзоре отметили, что за 10 месяцев текущего года было зафиксировано порядка 66 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Известно, что среди всех ВИЧ инфицированных россиян 37% приходится на долю женщин, тогда как 63% составляют мужчины.