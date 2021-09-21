Российские эксперты оценили планы Китая построить гигантский космический корабль прямиком в космосе

Российские эксперты оценили планы Китая построить гигантский космический корабль прямиком в космосеИ предположили, для чего китайским представителям это нужно
Китай вполне может стать второй ведущей космической державой. Об этом свидетельствуют его планы по строительству собственной космической станции, нового корабля и прошлые достижения (к примеру, китайцы вторыми запустили марсоход, который сейчас уже проездил более километра, а также первыми смогли высадить специальный аппарат на обратной стороне Луны).
Будущий космический корабль, как в основном считается, сыграет важную роль в строительстве солнечной электростанции. При этом руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что такая идея может быть реализована лишь через много лет, точно не в ближайшем будущем. А Виталий Егоров, основатель проекта "Открытый космос", предполагает, что у Китая просто есть заданная программа - создать сверхтяжёлую ракету, и для того чтобы деньги, потраченные на её создание, окупились, "Китай и выдумывает всякие безумные идеи, просто чтобы придумать работу для ракеты после того, как она справится с приоритетной задачей".
О будущем России в космической сфере и её развитии в этом направлении специалисты говорят неоднозначно. Иван Моисеев заявляет о том, что постепенно наша страна теряет позиции. Виталий Егоров добавляет к этому: "Технологически Россия имеет все возможности остаться в тройке лидеров, экономически — тут уже послабее, потому что у нас финансирование сравнимо с индийским, и единственное, что удерживает нас в тройке лидеров, — советский потенциал, в значительной степени сохранённый "Роскосмосом"".