Российские эксперты оценили планы Китая построить гигантский космический корабль прямиком в космосе

Китай вполне может стать второй ведущей космической державой. Об этом свидетельствуют его планы по строительству собственной космической станции, нового корабля и прошлые достижения (к примеру, китайцы вторыми запустили марсоход, который сейчас уже проездил более километра, а также первыми смогли высадить специальный аппарат на обратной стороне Луны).

Будущий космический корабль, как в основном считается, сыграет важную роль в строительстве солнечной электростанции. При этом руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что такая идея может быть реализована лишь через много лет, точно не в ближайшем будущем. А Виталий Егоров, основатель проекта "Открытый космос", предполагает, что у Китая просто есть заданная программа - создать сверхтяжёлую ракету, и для того чтобы деньги, потраченные на её создание, окупились, "Китай и выдумывает всякие безумные идеи, просто чтобы придумать работу для ракеты после того, как она справится с приоритетной задачей".