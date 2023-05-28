Российские киностудии ждут сокращения кинорынка на 50%: им нужен параллельный импорт

В настоящее время 90% кинопроизводства полагается на импортное оборудование, которое не имеет конкурентоспособных местных заменителей. Несмотря на увеличение финансирования со стороны государства и Министерства культуры, процесс импортозамещения оборудования и программного обеспечения для кинопроизводства является трудоемкой задачей.

Студии вынуждены использовать зарубежные технологии в ожидании разработки российских альтернатив. Последствия санкций в сочетании с влиянием пандемии на индустрию привели к прогнозируемому резкому снижению кассовых сборов в 2022 году. А в дальнейшем возможно и падение на 50%.