Российские киностудии ждут сокращения кинорынка на 50%: им нужен параллельный импорт

Российские киностудии ждут сокращения кинорынка на 50%: им нужен параллельный импортКинокамеры не так-то и просто создавать
Российская киноиндустрия сталкивается со значительными проблемами из-за отсутствия отечественных альтернатив иностранному оборудованию, что может привести к 50-процентному падению общего рынка, согласно финансовой отчетности Киностудии имени Горького за 2022 год.
В настоящее время 90% кинопроизводства полагается на импортное оборудование, которое не имеет конкурентоспособных местных заменителей. Несмотря на увеличение финансирования со стороны государства и Министерства культуры, процесс импортозамещения оборудования и программного обеспечения для кинопроизводства является трудоемкой задачей.
Студии вынуждены использовать зарубежные технологии в ожидании разработки российских альтернатив. Последствия санкций в сочетании с влиянием пандемии на индустрию привели к прогнозируемому резкому снижению кассовых сборов в 2022 году. А в дальнейшем возможно и падение на 50%.