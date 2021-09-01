Российские правообладатели сравнили отказ от авторского права с возвратом к крепостной эпохе

Для того чтобы все аспекты авторского права стали прозрачными, необходимо обратиться к информационным технологиям, считает Валерия Брусникина, управляющая IT-проектами Ассоциации IPChain. В интернете некоторый контент идентифицируется с помощью Content ID. Это даёт возможность не допустить создания и распространения нелегальных копий, а также позволяет получить деньги с продукта. Сейчас, по её словам, уже существуют платформы для работы с цифровым креативным контентом: n'RIS, Fonmix, IPEX, Сo-Fi.

Если говорить об антипиратской системе, то специалисты замечают, что для её эффективной работы необходимо создать два списка пользователей. Это "чёрный список" (те, кто скачивает нелегальные копии продуктов) и "белый список" (правообладатели). Юлия Голубева, заместитель генерального директора "Газпром-медиа", предположила, что наличие специально маркированных легальных интернет-ресурсов помогло бы в борьбе с пиратством.

Специалисты пришли к выводу, что сейчас ещё нет нужных данных о защите интеллектуальной собственности для формирования креативной индустрии и развития экономики. Они наметили три этапа, которые позволят творческой отрасли развиваться. Это усовершенствование процесса честной фиксации сделок, простота регулирования авторского права, информирование авторов об уже существующих продуктах.