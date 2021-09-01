Российские правообладатели сравнили отказ от авторского права с возвратом к крепостной эпохе

Российские правообладатели сравнили отказ от авторского права с возвратом к крепостной эпохеПо их словам, представить мир без интеллектуального права сейчас невозможно
На встрече "Право интеллектуальной собственности - как защитить свое творчество" специалисты поделились мнениями по поводу авторского права и пиратства. Андрей Кричевский, председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain, сообщил, что при отказе от защиты креативных продуктов нас ждёт что-то похожее на ситуацию с творчеством в эпоху крепостного права. Будут существовать владельцы музыкальных коллективов, отдельных специалистов типа художников, скульпторов и т. п. В целом же представить жизнь без авторского права уже нельзя.
Сейчас, по словам Александра Химчука, часто случается так, что при заключении договора авторы не совсем понимают механизм действия интеллектуального права. Хотя есть и организации, где этому вопросу уделяется пристальное внимание: например, МТС.
Для того чтобы все аспекты авторского права стали прозрачными, необходимо обратиться к информационным технологиям, считает Валерия Брусникина, управляющая IT-проектами Ассоциации IPChain. В интернете некоторый контент идентифицируется с помощью Content ID. Это даёт возможность не допустить создания и распространения нелегальных копий, а также позволяет получить деньги с продукта. Сейчас, по её словам, уже существуют платформы для работы с цифровым креативным контентом: n'RIS, Fonmix, IPEX, Сo-Fi.
Если говорить об антипиратской системе, то специалисты замечают, что для её эффективной работы необходимо создать два списка пользователей. Это "чёрный список" (те, кто скачивает нелегальные копии продуктов) и "белый список" (правообладатели). Юлия Голубева, заместитель генерального директора "Газпром-медиа", предположила, что наличие специально маркированных легальных интернет-ресурсов помогло бы в борьбе с пиратством.
Специалисты пришли к выводу, что сейчас ещё нет нужных данных о защите интеллектуальной собственности для формирования креативной индустрии и развития экономики. Они наметили три этапа, которые позволят творческой отрасли развиваться. Это усовершенствование процесса честной фиксации сделок, простота регулирования авторского права, информирование авторов об уже существующих продуктах.