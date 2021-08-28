Российские самолёты защитят от слежки через «Флайтрадар»

Специалист говорил про систему предупреждения столкновений, которой, в теории, можно оснастить любой отечественный истребитель. Причём в российской системе, в отличие от иностранных, есть полезные для военных функции. Так, в СПСВ (Система предупреждения столкновений в воздухе) реализован режим радиомолчания. Можно просто тумблером или кнопкой выключить излучение, и самолёт никто не увидит. Он будет незаметен и на «Флайтрадаре» (это интернет-сервис отслеживания воздушных судов, оборудованных ответчиками).

Также Бабуров сообщил, что уже создано новое поколение всего навигационного комплекса — Радиотехническая система навигации (РСНП). Его можно просто поставить и реализовать все режимы навигации, посадки, взлёта, полёта по маршруту.