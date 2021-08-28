Наука и технологии
Сегодня в 19:44
Российские самолёты защитят от слежки через «Флайтрадар»С помощью СПСВ
Генеральный директор Института авиационного приборостроения «Навигатор» Сергей Бабуров рассказал, что военные самолёты можно сделать «невидимыми» на «Флайтрадаре».
Специалист говорил про систему предупреждения столкновений, которой, в теории, можно оснастить любой отечественный истребитель. Причём в российской системе, в отличие от иностранных, есть полезные для военных функции. Так, в СПСВ (Система предупреждения столкновений в воздухе) реализован режим радиомолчания. Можно просто тумблером или кнопкой выключить излучение, и самолёт никто не увидит. Он будет незаметен и на «Флайтрадаре» (это интернет-сервис отслеживания воздушных судов, оборудованных ответчиками).
Также Бабуров сообщил, что уже создано новое поколение всего навигационного комплекса — Радиотехническая система навигации (РСНП). Его можно просто поставить и реализовать все режимы навигации, посадки, взлёта, полёта по маршруту.