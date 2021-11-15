Российские учёные нашли способ сделать надёжными двигатели для роботов

Предназначена разработка для установки в шлифовальных станках. Кроме того, важно, что линейный электродвигатель будет отличаться простотой в использовании, увеличит число возможных режимов работы оборудования. Этот двигатель сможет непосредственно взаимодействовать с механизмами, предназначенными для обработки металла.

Что касается робототехники, то Никита Жужгов, один из разработчиков, добавляет: применяться подобное устройство может в «мехатронных модулях робототехнических комплексов».