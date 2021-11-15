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Российские учёные нашли способ сделать надёжными двигатели для роботов

Разработку представили на международной конференции сотрудники Пермского Политеха
В России будут производить особые электродвигатели, которые пока не имеют аналогов в стране. Подробнее о новой технологии - в материале «Научной России».
Российские учёные нашли способ сделать надёжными двигатели для роботов

Учёные из Пермского Политеха работают над созданием электродвигателя, который повысит точность и надёжность обработки изделий из металла. Применять его можно будет в самых разных сферах, в том числе при конструировании роботов. Результаты исследования были озвучены на III Международной конференции MIP: Engineering-III 2021, а также опубликованы в издании «Электромеханика» (в печати).

Российские учёные нашли способ сделать надёжными двигатели для роботов

Предназначена разработка для установки в шлифовальных станках. Кроме того, важно, что линейный электродвигатель будет отличаться простотой в использовании, увеличит число возможных режимов работы оборудования. Этот двигатель сможет непосредственно взаимодействовать с механизмами, предназначенными для обработки металла.

Что касается робототехники, то Никита Жужгов, один из разработчиков, добавляет: применяться подобное устройство может в «мехатронных модулях робототехнических комплексов».

Источник: Научная Россия
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