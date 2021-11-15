Российские учёные нашли способ сделать надёжными двигатели для роботов

Российские учёные нашли способ сделать надёжными двигатели для роботовРазработку представили на международной конференции сотрудники Пермского Политеха
Учёные из Пермского Политеха работают над созданием электродвигателя, который повысит точность и надёжность обработки изделий из металла. Применять его можно будет в самых разных сферах, в том числе при конструировании роботов. Результаты исследования были озвучены на III Международной конференции MIP: Engineering-III 2021, а также опубликованы в издании «Электромеханика» (в печати).
Предназначена разработка для установки в шлифовальных станках. Кроме того, важно, что линейный электродвигатель будет отличаться простотой в использовании, увеличит число возможных режимов работы оборудования. Этот двигатель сможет непосредственно взаимодействовать с механизмами, предназначенными для обработки металла.
Что касается робототехники, то Никита Жужгов, один из разработчиков, добавляет: применяться подобное устройство может в «мехатронных модулях робототехнических комплексов».