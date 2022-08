Российские учёные научились следить за людьми при помощи Wi-Fi

Специалисты с факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ придумали, как можно наиболее точно отследить человека по Wi-Fi. Эта разработка может использоваться в самых разных сферах, включая транспорт, медицину и системы безопасности. Все полученные во время проведения исследования результаты были опубликованы в научном издании Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS.

Вообще необходимость обнаружения человека и фиксации его движений может возникнуть в разных сферах деятельности. Всего существуют два метода, связанных с этим. Один основан на индикаторе уровня принятого сигнала, то есть RSSI, другой - на анализе более полной информации о состоянии канала связи Channel State Information. Теоретически второй способ должен быть точнее, однако при нём возникают ограничения, связанные с используемыми Wi-Fi точками доступа. Дело в том, что эти точки доступа должны быть многоантенными, а ещё сетевая карта точки доступа должна иметь определённую версию и сама эта точка должна обладать необходимой версией управляющего программного обеспечения.