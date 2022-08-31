Российские учёные научились следить за людьми при помощи Wi-Fi

Российские учёные научились следить за людьми при помощи Wi-FiДля этого они предложили особую технологию
Специалисты с факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ придумали, как можно наиболее точно отследить человека по Wi-Fi. Эта разработка может использоваться в самых разных сферах, включая транспорт, медицину и системы безопасности. Все полученные во время проведения исследования результаты были опубликованы в научном издании Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS.
Вообще необходимость обнаружения человека и фиксации его движений может возникнуть в разных сферах деятельности. Всего существуют два метода, связанных с этим. Один основан на индикаторе уровня принятого сигнала, то есть RSSI, другой - на анализе более полной информации о состоянии канала связи Channel State Information. Теоретически второй способ должен быть точнее, однако при нём возникают ограничения, связанные с используемыми Wi-Fi точками доступа. Дело в том, что эти точки доступа должны быть многоантенными, а ещё сетевая карта точки доступа должна иметь определённую версию и сама эта точка должна обладать необходимой версией управляющего программного обеспечения.
По словам Андрея Чупахина, аспиранта и математика кафедры автоматизации систем вычислительных комплексов факультета ВМК МГУ, оба перечисленных подхода базируются на схожем принципе. То есть в то время, когда человек проходит между устройствами Wi-Fi, показатели RSSI или CSI изменяются. В то же время при помощи метода, основанного на RSSI, есть возможность получить его значения почти на всех Wi-Fi-гаджетах.
Эксперты также предложили два новых подхода. При этом использовался нейросетевой алгоритм (нейронная сеть с рекуррентными блоками) и статистический (фильтр Колмогорова-Винера). Первый метод оказался более точным.