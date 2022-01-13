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Российские учёные обнаружили, что использованные медицинские маски способны очистить воду

На их основе они создали особый материал
Как сообщает портал «Научная Россия», разработанный новый материал содержит в основе больничные простыни и медицинские маски. Кроме того, этот материал способен эффективно очищать воду от различных нефтяных соединений. Больше об этом - в статье.
Российские учёные обнаружили, что использованные медицинские маски способны очистить воду

Специалисты из Томского политехнического университета создали материал, цель которого - очистить водоёмы от нефтепродуктов. Имеет разработка и преимущества. К примеру, стоит новый материал дешевле аналогов. Все данные о нём были опубликованы в издании Journal of Environmental Chemical Engineering.

Российские учёные обнаружили, что использованные медицинские маски способны очистить воду

Автор отмечает, что создан материал оказался на основе одноразовых масок и простыней. Обнаружилось, что их после использования можно применять для предотвращения разливов нефти. Однако вместе с тем к полипропилену нужно было добавить металлорганический каркас. Это и сделали учёные. В итоге был синтезирован такой материал, как супергидрофобная олеофильная ткань.

Данная ткань прошла ряд испытаний, в ходе которых показала эффективность. Также эксперименты продемонстрировали и другие её свойства: устойчивость к ультрафиолету, прочность. В итоге за минуту благодаря этой ткани возможно убрать все нефтяные продукты из воды.

Источник: Научная Россия
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