Российские учёные обнаружили, что использованные медицинские маски способны очистить воду

Автор отмечает, что создан материал оказался на основе одноразовых масок и простыней. Обнаружилось, что их после использования можно применять для предотвращения разливов нефти. Однако вместе с тем к полипропилену нужно было добавить металлорганический каркас. Это и сделали учёные. В итоге был синтезирован такой материал, как супергидрофобная олеофильная ткань.

Данная ткань прошла ряд испытаний, в ходе которых показала эффективность. Также эксперименты продемонстрировали и другие её свойства: устойчивость к ультрафиолету, прочность. В итоге за минуту благодаря этой ткани возможно убрать все нефтяные продукты из воды.