Российские учёные обнаружили, что использованные медицинские маски способны очистить воду

Российские учёные обнаружили, что использованные медицинские маски способны очистить водуНа их основе они создали особый материал
Специалисты из Томского политехнического университета создали материал, цель которого - очистить водоёмы от нефтепродуктов. Имеет разработка и преимущества. К примеру, стоит новый материал дешевле аналогов. Все данные о нём были опубликованы в издании Journal of Environmental Chemical Engineering.
Автор отмечает, что создан материал оказался на основе одноразовых масок и простыней. Обнаружилось, что их после использования можно применять для предотвращения разливов нефти. Однако вместе с тем к полипропилену нужно было добавить металлорганический каркас. Это и сделали учёные. В итоге был синтезирован такой материал, как супергидрофобная олеофильная ткань.
Данная ткань прошла ряд испытаний, в ходе которых показала эффективность. Также эксперименты продемонстрировали и другие её свойства: устойчивость к ультрафиолету, прочность. В итоге за минуту благодаря этой ткани возможно убрать все нефтяные продукты из воды.