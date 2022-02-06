Российские учёные предположили, что на Венере есть жизнь

Исследователи отмечают, что когда-то на Земле существовала жизнь. В какой-то момент температура стала повышаться и достигла критической точки. Прямо сейчас температура планеты (+470 градусов Цельсия) слишком высока, чтобы там могли существовать живые организмы. Кроме того, есть на планете и давление 90 атмосфер.

Однако есть вероятность, что микроорганизмы во время испарения воды с поверхности планеты при повышении температуры могли попасть в облачную часть атмосферы. Её толщина - 20-25 км. Это те организмы, которые могут жить при +100 градусах Цельсия и выше.