Российские учёные предположили, что на Венере есть жизнь

Российские учёные предположили, что на Венере есть жизньВероятнее всего, находятся они в облачном слое атмосферы
Исследователи отмечают, что когда-то на Земле существовала жизнь. В какой-то момент температура стала повышаться и достигла критической точки. Прямо сейчас температура планеты (+470 градусов Цельсия) слишком высока, чтобы там могли существовать живые организмы. Кроме того, есть на планете и давление 90 атмосфер.
Однако есть вероятность, что микроорганизмы во время испарения воды с поверхности планеты при повышении температуры могли попасть в облачную часть атмосферы. Её толщина - 20-25 км. Это те организмы, которые могут жить при +100 градусах Цельсия и выше.
При этом, по словам научного сотрудника лаборатории УрФУ Юлии Хрунык, перенестись к облакам могли как клетки микроорганизмов, так и споры.
Изначально, по мнению учёных, кислотность облаков была приближена к нейтральному уровню. Это позволило организмам выживать и развиваться. Затем же эти организмы вынуждены были привыкать к новым условиям - к существованию в сильнокислой среде. Водно-пенная структура облаков также помогает организмам поддерживать жизнь.
Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале Life.
Как отметил Олег Коцюрбенко, профессор Югорского государственного университета, доказать существование подобных организмов на Венере могут особые бактерии - экстремофилы. На Земле они, например, живут в горячих источниках с низким pH.