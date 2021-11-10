Российские учёные разработали тренажёр для восстановления пациентов после инсульта

Недавно сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта провели испытания работы вибротактильного интерфейса мозга-компьютера (ИМК). Он позволяет восстановить подвижность рук за счёт передачи импульсов из мозга на руку. Правда, пациентам с нарушениями зрения или перегрузкой зрительного канала такой метод не подойдёт.

Важно, что устройство основано на «нейрофидбэке», то есть особом типе биологической обратной связи, результаты которой сразу же фиксируются в интерфейсе. Благодаря этому медики смогут провести анализ активности мозга человека.