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Российские учёные разработали тренажёр для восстановления пациентов после инсульта

Он представляет собой интерфейс мозг-компьютер
После инсульта необходимо пройти реабилитацию. Новая разработка учёных Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта позволит ускорить процесс восстановления мозга и организма в целом. Об этом пишет «Научная Россия».
Российские учёные разработали тренажёр для восстановления пациентов после инсульта

Недавно сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта провели испытания работы вибротактильного интерфейса мозга-компьютера (ИМК). Он позволяет восстановить подвижность рук за счёт передачи импульсов из мозга на руку. Правда, пациентам с нарушениями зрения или перегрузкой зрительного канала такой метод не подойдёт.

Важно, что устройство основано на «нейрофидбэке», то есть особом типе биологической обратной связи, результаты которой сразу же фиксируются в интерфейсе. Благодаря этому медики смогут провести анализ активности мозга человека.

Российские учёные разработали тренажёр для восстановления пациентов после инсульта

Подобный девайс превосходит роботизированные устройства по нескольким параметрам. Это доступная стоимость, удобство и простота применения.

Результаты тестирования ИМК опубликованы на сайте IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering.

Источник: Научная Россия
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