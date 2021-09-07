Российские учёные разработали уникальную сталь

Наука и технологии
Сегодня в 14:17
Российские учёные разработали уникальную стальЕё свойства отличаются от обычной
Издание "Научная Россия" рассказало о новой разработке учёных НИУ "БелГУ".
Сейчас, пишет автор материала, актуальной проблемой является поиск материалов, которые бы сочетали в себе характеристики, добиться которых в одном продукте сложно. Её решение ищут исследователи из лаборатории объёмных наноструктурных материалов Научно-исследовательского института материаловедения и инновационных технологий.
Сотрудникам лаборатории удалось создать сталь, которая обладает одновременно пластичностью и прочностью. Эта разработка поможет улучшить оборудование, применяемое в добывающей промышленности. Кроме того, добавляют специалисты, улучшенный материал отличается ударной вязкостью и довольно низким пределом текучести.