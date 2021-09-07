Российские учёные разработали уникальную сталь

Сейчас, пишет автор материала, актуальной проблемой является поиск материалов, которые бы сочетали в себе характеристики, добиться которых в одном продукте сложно. Её решение ищут исследователи из лаборатории объёмных наноструктурных материалов Научно-исследовательского института материаловедения и инновационных технологий.