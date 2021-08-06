Российский бизнесмен объяснил увольнение 150 сотрудников за "слабую активность в рабочих чатах"

Ещё одной причиной принятия решения об увольнении стало снижение роста доходов компании. Другими словами, уже полгода с начала 2021-го, как указывается в материале, организация не растёт на 40 %. Поэтому и началось сокращение 10 % работников.

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