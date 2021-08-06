Российский бизнесмен объяснил увольнение 150 сотрудников за "слабую активность в рабочих чатах"Владелец Xsolla поделился подробностями о недавнем нашумевшем событии
По словам издания, рассылка писем сотрудникам стала для бизнесмена неожиданностью. Однако сейчас пока что все, кто попал в список получателей, официально не уволены. Александр утверждает, что каждому из них поступит предложение о том, чтобы уйти в оплачиваемый отпуск, во время которого они найдут новое место работы.
Агапитов подчеркнул, что те, кого собираются уволить, не заинтересованы в работе в компании и в развитии организации. Система оценивания строилась на том, чтобы понять, насколько работники активно участвуют в делах компании. При этом, как отмечает автор материала, сотрудники были в курсе, что в Xsolla существует такой внутренний рейтинг, где учитывается активность, вовлечённость в рабочую среду.
Ещё одной причиной принятия решения об увольнении стало снижение роста доходов компании. Другими словами, уже полгода с начала 2021-го, как указывается в материале, организация не растёт на 40 %. Поэтому и началось сокращение 10 % работников.
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