Российский учёный обнаружил неизвестный ранее астероид

Как сообщает «Научная Россия», до этого астроном смог обнаружить ещё 13 подобных объектов. Новый же астероид - предварительно его обозначили как 2021 UL17 - был определён как «объект 20-й звездной величины». Расстояние, на котором он пролетел 11 ноября, составило 18 миллионов километров. Сейчас учёные работают над составлением траектории движения тела.