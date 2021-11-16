Российский учёный обнаружил неизвестный ранее астероид

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Российский учёный обнаружил неизвестный ранее астероидСейчас это небесное тело приближается к Земле
Недавно астроном Леонид Еленин смог увидеть новый астероид - 2021 UL17. Пролетел он расстоянии 18 миллионов километров 11 ноября 2021 года.
Центр коллективного использования «Международная сеть телескопов для научных и прикладных задач» опубликовал в своём Instagram-аккаунте информацию о новом открытом небесном теле. Его заметил Леонид Еленин, один из работников Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН.
Как сообщает «Научная Россия», до этого астроном смог обнаружить ещё 13 подобных объектов. Новый же астероид - предварительно его обозначили как 2021 UL17 - был определён как «объект 20-й звездной величины». Расстояние, на котором он пролетел 11 ноября, составило 18 миллионов километров. Сейчас учёные работают над составлением траектории движения тела.
Источник: Научная Россия