Российских разработчиков ПО заставят адаптироваться под российские процессоры и ОС

Минцифры планирует ужесточить правила для включения программного обеспечения в реестр отечественного ПО. Теперь для включения в этот реестр программное обеспечение должно быть адаптировано под как минимум две российские операционные системы и использовать один отечественный процессор из списка Минпромторга.

Это нововведение внесено в проект поправок, который Минцифры готовит для внесения в действующее постановление, регулирующее процедуру включения программ в реестр отечественного ПО. Ранее этот проект уже обсуждался в июле 2023 года, но теперь он отправлен на повторное рассмотрение в соответствующие организации.

Планируется, что новые правила будут утверждены в 2023 году, но начнут действовать с 2024 года поэтапно. Представители Минпромторга подчеркнули, что эти изменения соответствуют стратегии развития отечественной микроэлектроники.

Мнения разработчиков программного обеспечения разделились. Некоторые, как генеральный директор Only Кирилл Владимиров, полагают, что адаптация ПО под российские операционные системы и процессоры слишком затратна, и некоторые компании могут отказаться от включения своих продуктов в реестр отечественного ПО или даже удалиться из него. Другие, включая главу совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев, считают, что разработчики получат доступ к государственным заказам и налоговым преференциям взамен за эту дополнительную нагрузку.