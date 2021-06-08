Российским бронетранспортёром научились управлять с мобильного телефона

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на генерального директора Военно-промышленной компании Александра Красовицкого. Сообщается, что в режиме дистанционного управления «Бумеранг» способен двигаться вперёд и назад, поворачивать башню и ствол. Всё это время на экране можно увидеть показатели запаса топлива и температуры масла.

Отмечается, что на базе «Бумеранга» могут появиться больше образцов военной техники. Машина оснащена 750-сильным двигателем ЯМЗ-780. Благодаря этому она может развивать максимальную скорость по шоссе до 100 километров в час. В качестве вооружения выступает автоматическая пушка калибра 30 миллиметров со спаренным 7,62-миллиметровым пулемётом и противотанковыми ракетами «Корнет».