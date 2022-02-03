Россия или Америка: чей новейший истребитель лучше

Как отмечает автор, основным конкурентом российского Су-30СМ2 может считаться F-15EX. При этом если первый представляет собой усовершенствованную версию Су-30, то второй - F-15. Первые испытания новых моделей самолётов состоялись в начале 2021 года. Однако поступят на вооружение российские истребители в 2023 году, а американские - только в 2024-м.

Эксперты журнала Military Watch Magazine подчёркивают, что Су-30СМ2 - это соединение двух моделей самолётов. В частности, конструкцию новая модель получила от Су-30, а функции - от Су-35. Всё это даёт возможность получать лучшие результаты при ведении боя. Кроме того, улучшились характеристики истребителя за счёт обновления двигателей: теперь самолёт получил АЛ-31Ф-1С. На истребителе может быть использована также отечественная гиперзвуковая ракета Х-32: её скорость может составлять 5400 км/ч, а поражать объекты она способна на расстоянии до 1000 км. К слову у США пока что подобного оружия нет.

Сравнение двух военных самолётов по основным показателям - ниже.