Россия может завоевать Украину всего за один день, если выполнит три условия

Как отмечает ведущий YouTube-канала Army Blog, России нужен будет всего один день, чтобы победить Украину. Причём сделать это можно будет даже без использования ядерного оружия, если учесть три условия.

Лишить Украину главных союзников. Прежде всего, России придётся заключить соглашения и договоры о сотрудничестве с США. Кроме этого, нужно будет заручиться поддержкой Польши, Румынии, Венгрии, поскольку отдельные области нынешней Украины ранее входили в состав этих стран.

Для того чтобы все соглашения с государствами были достигнуты, Россия должна будет предложить поставку энергоресурсов в Европу. Кроме этого, стороны должны будут договориться о размещении войск около границы после раздела Украины.