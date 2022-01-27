Россия может завоевать Украину всего за один день, если выполнит три условия

Россия может завоевать Украину всего за один день, если выполнит три условияО них рассказали на YouTube-канале Army Blog
Как отмечает ведущий YouTube-канала Army Blog, России нужен будет всего один день, чтобы победить Украину. Причём сделать это можно будет даже без использования ядерного оружия, если учесть три условия.
- Лишить Украину главных союзников. Прежде всего, России придётся заключить соглашения и договоры о сотрудничестве с США. Кроме этого, нужно будет заручиться поддержкой Польши, Румынии, Венгрии, поскольку отдельные области нынешней Украины ранее входили в состав этих стран.
Для того чтобы все соглашения с государствами были достигнуты, Россия должна будет предложить поставку энергоресурсов в Европу. Кроме этого, стороны должны будут договориться о размещении войск около границы после раздела Украины.
- Ограничить Украину в экономическом плане. Это значит, что Россия должна будет прекратить поставлять газ в Европу через Украину. Это лишит страну двух миллиардов долларов в год и увеличит закупку газа для неё на 30 процентов. Кроме того, сейчас доля угля и сжиженного газа из РФ составляет в стране до 33 процентов. Вместе с этим начнутся гражданские беспорядки, вызванные падением уровня жизни населения, произойдёт раскол политических элит.
- Оперативное наступление крупной группировки российских войск. Их численность должна составлять не менее 300 тысяч человек. Для этого нужно будет задействовать и сухопутные, и военно-воздушные силы, и военно-морской флот, и ракетные войска. Значительную роль сыграют в операции воздушно-десантные подразделения.
Россия будет создавать при этом по всей границе между РФ и Украиной различные угрозы вторжения. Они могут быть реальными или просто отвлекающими. Таким образом украинские войска окажутся растянуты по границе.
В первые часы наступления Москва нанесёт с земли, моря и воздуха ракетные и авиационные удары по наиболее важным объектам Украины. Прежде всего, это генеральный штаб страны, военные базы, места базирования военно-морского флота (Одесса, Бердянск). Для захвата аэродромов могут быть задействованы подразделения спецназа ВДВ. Далее начнётся уже сухопутная операция. Главный удар Россия нанесёт в районе Харькова. В результате почти вся боеспособная часть армии Украины, которая находится вокруг Луганска и Донецка, будет окружена. После этого начнут наступать Польша, Румыния, Венгрия.