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Россия может завоевать Украину всего за один день, если выполнит три условия

О них рассказали на YouTube-канале Army Blog
По мнению эксперта канала Army Blog, для захвата Украины РФ понадобятся всего сутки. Подробнее - в материале.
Россия может завоевать Украину всего за один день, если выполнит три условия

Как отмечает ведущий YouTube-канала Army Blog, России нужен будет всего один день, чтобы победить Украину. Причём сделать это можно будет даже без использования ядерного оружия, если учесть три условия.

  1. Лишить Украину главных союзников. Прежде всего, России придётся заключить соглашения и договоры о сотрудничестве с США. Кроме этого, нужно будет заручиться поддержкой Польши, Румынии, Венгрии, поскольку отдельные области нынешней Украины ранее входили в состав этих стран.

Для того чтобы все соглашения с государствами были достигнуты, Россия должна будет предложить поставку энергоресурсов в Европу. Кроме этого, стороны должны будут договориться о размещении войск около границы после раздела Украины.

  1. Ограничить Украину в экономическом плане. Это значит, что Россия должна будет прекратить поставлять газ в Европу через Украину. Это лишит страну двух миллиардов долларов в год и увеличит закупку газа для неё на 30 процентов. Кроме того, сейчас доля угля и сжиженного газа из РФ составляет в стране до 33 процентов. Вместе с этим начнутся гражданские беспорядки, вызванные падением уровня жизни населения, произойдёт раскол политических элит.
Россия может завоевать Украину всего за один день, если выполнит три условия
  1. Оперативное наступление крупной группировки российских войск. Их численность должна составлять не менее 300 тысяч человек. Для этого нужно будет задействовать и сухопутные, и военно-воздушные силы, и военно-морской флот, и ракетные войска. Значительную роль сыграют в операции воздушно-десантные подразделения.

Россия будет создавать при этом по всей границе между РФ и Украиной различные угрозы вторжения. Они могут быть реальными или просто отвлекающими. Таким образом украинские войска окажутся растянуты по границе.

В первые часы наступления Москва нанесёт с земли, моря и воздуха ракетные и авиационные удары по наиболее важным объектам Украины. Прежде всего, это генеральный штаб страны, военные базы, места базирования военно-морского флота (Одесса, Бердянск). Для захвата аэродромов могут быть задействованы подразделения спецназа ВДВ. Далее начнётся уже сухопутная операция. Главный удар Россия нанесёт в районе Харькова. В результате почти вся боеспособная часть армии Украины, которая находится вокруг Луганска и Донецка, будет окружена. После этого начнут наступать Польша, Румыния, Венгрия.

Источник: Army Blog
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