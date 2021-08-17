Наука и технологии
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Россия представила новую гиперзвуковую ракету "Циркон"

Ожидается, что она уже в ближайшие несколько лет поступит на вооружение
Американское издание The National Interest высказало мнение по поводу нового оружия.
Россия представила новую гиперзвуковую ракету "Циркон"

Корреспондент Марк Эпископос отметил большую дальность действия ракеты. Она способна достигать цели, расположенной на расстоянии до 2 тысяч километров. Поэтому она также может стать угрозой для военных сил США.

Российские представители сообщают, что носителем ракет подобного типа станет фрегат "Адмирал Головко". Однако к тому моменту, как материал был написан журналистом, официального подтверждения этой информации не было.

Россия представила новую гиперзвуковую ракету "Циркон"

Фрегат "Адмирал Головко" - один из кораблей проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". В целом в этот проект входит 15 модернизированных фрегатов. На них установлена противолодочная/противоторпедная система "Пакет-Е/НК" и системы для спуска ракет Р-800 "Оникс", 3М-54 "Калибр" и "Циркон". Из 15 кораблей сейчас готовы к действию два. "Адмирал Головко" не входит в этот список: его передадут военному флоту в ближайшие несколько лет.

"Циркон" 3М22 - крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета. Её скорость - около 11 тысяч километров в час. Она может использоваться не только на кораблях, но и на новых атомных подводных лодках (проект «Ясень-М"). По словам военных экспертов, сейчас ещё нет систем противоракетной обороны, которые могли бы обеспечить её надёжный перехват.

Пока что точные сроки начала и окончания производства "Циркона" неизвестны. Но специалисты полагают, что случится это уже в течение нескольких лет.