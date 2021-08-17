Россия представила новую гиперзвуковую ракету "Циркон"

Фрегат "Адмирал Головко" - один из кораблей проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". В целом в этот проект входит 15 модернизированных фрегатов. На них установлена противолодочная/противоторпедная система "Пакет-Е/НК" и системы для спуска ракет Р-800 "Оникс", 3М-54 "Калибр" и "Циркон". Из 15 кораблей сейчас готовы к действию два. "Адмирал Головко" не входит в этот список: его передадут военному флоту в ближайшие несколько лет.

"Циркон" 3М22 - крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета. Её скорость - около 11 тысяч километров в час. Она может использоваться не только на кораблях, но и на новых атомных подводных лодках (проект «Ясень-М"). По словам военных экспертов, сейчас ещё нет систем противоракетной обороны, которые могли бы обеспечить её надёжный перехват.

Пока что точные сроки начала и окончания производства "Циркона" неизвестны. Но специалисты полагают, что случится это уже в течение нескольких лет.