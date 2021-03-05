Наука и технологии
Сегодня в 12:41
Россия разрабатывает новый тип военной брони для повышения водоходности техники
В ближайшем будущем могут начаться её испытания
Как стало известно, прямо сейчас российские инженеры разрабатывают совершенно новый тип военной брони. С её помощью военные хотят повысить водоходность используемой техники.
Глава Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий рассказал, что речь идёт о разработке материала, который сохраняя прочность характеристик сможет снизить общий вес бронетехники, пишет РИА Новости. Занимаются его совместным созданием специалисты ВПК и ЦНИИ чёрной металлургии им.Бардина.
При этом Красовицкий сделал акцент на том, что образцы элементов брони на основе новых марок стали могут быть изготовлены в самом ближайшем будущем. В дальнейшем их планируется испытать с целью выявления эксплуатационных параметров.
Что интересно, это не первая подобная инициатива российских военных. По словам экспертов, последние годы ведётся активная работа по созданию новых видов брони.