Россия разрабатывает новый тип военной брони для повышения водоходности техники

Глава Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий рассказал, что речь идёт о разработке материала, который сохраняя прочность характеристик сможет снизить общий вес бронетехники, пишет РИА Новости. Занимаются его совместным созданием специалисты ВПК и ЦНИИ чёрной металлургии им.Бардина.

При этом Красовицкий сделал акцент на том, что образцы элементов брони на основе новых марок стали могут быть изготовлены в самом ближайшем будущем. В дальнейшем их планируется испытать с целью выявления эксплуатационных параметров.

Что интересно, это не первая подобная инициатива российских военных. По словам экспертов, последние годы ведётся активная работа по созданию новых видов брони.