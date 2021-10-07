Россияне смогут заказывать вино по почте

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Россияне смогут заказывать вино по почтеВ рамках эксперимента, который будет длиться около двух лет
Портал vc.ru подробнее рассказал о грядущем эксперименте с доставкой алкоголя через "Почту России".
Известно, что с 31 марта 2022 года начнётся приём онлайн-заказов на российские вина, пишет vc.ru со ссылкой на журнал "Компания". Об сообщили представители Министерства финансов. Правда, участвовать в эксперименте смогут только ритейлеры.
"Почта России" будет размещать данные о товарах на специальном веб-ресурсе. Сейчас онлайн-сервисы могут, согласно законам, работать с алкоголем как витрины. На сайте "Почта России" разместит на витрине различные виды вин, произведённых в России. Завершится этот эксперимент 31 декабря 2024 года.