Rozetked назвали плюсы и минусы фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 9 Pro

Работает фитнес-браслет на HyperOS 2. Он поддерживает более 20 сторонних приложений, почти все из которых нам не знакомы. Русскоязычного интерфейса тоже ещё нет: только английский и китайский.

Есть у новинки поддержка 150 различных режимов для тренировок, а также различных систем навигации. Точность геолокации увеличилась на 33% за счёт обновления чипа. Кроме того, показатели должны быть уже на 98% близки к реальным.

С режимом Always On Display часы Band 9 Pro могут проработать до 10 дней. После отключения этой функции вы получите 3 недели автономности. Зарядка стала чуть быстрее, и теперь до 100% гаджет будет заряжаться за 1 час 15 минут.

Вывод

Mi Band 9 Pro имеет смысл покупать тем, для кого обычные часы Band 9 слишком маленькие, а большие носить не хочется. Новинка представляет собой идеальное устройство с GPS, множеством функций за небольшую цену. Кроме того, её можно купить даже тем, у кого сейчас Band 8 Pro. Из минусов Band 9 Pro - это отсутствие возможности оплаты часами в России, небольшое количество хороших циферблатов, отсутствие керамической версии.