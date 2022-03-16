Рыбы могут издавать звуки, но для чего? Объясняют учёные

Рыбы могут издавать звуки, но для чего? Объясняют учёныеПишет об этом издание The Conversation
Группа учёных под руководством Одри Луби из Университета Флориды (США) провела исследования, в ходе которого изучила данные из более 800 научных работ. В итоге оказалось, что из всех существующих видов рыб могут издавать различные звуки 989 видов. На основе полученных результатов также была создана онлайн-база данных, где в виде каталога указаны звуки рыб, - FishSounds.
У рыб на самом деле есть множество различных механизмом для производства звуков. Несмотря на то что у них отсутствуют голосовые связки, звук может создаваться при помощи специальных костных структур. Они могут тереть друг о друга кости или щёлкать ими, а кто-то использует собственный плавательный пузырь в качестве барабана. Также рыбы способны издавать звуки при помощи выбрасывания воздуха из задней части своего тела.
Для чего рыбы используют звуки? Прежде всего, для передачи информации. Так они сообщают других особям о своей территории, пище или размножении. Кроме того, за счёт быстрого распространения звука в воде такие сообщения получают другие рыбы гораздо быстрее. Также рыбы могут слышать подобные сигналы, находясь на довольно большом расстоянии.
Рыбы, издающие звуки, были обнаружены учёными почти во всех регионах мира. Проживают такие рыбы в пресноводной, морской и слегка солёной воде.