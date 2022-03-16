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Рыбы могут издавать звуки, но для чего? Объясняют учёные

Пишет об этом издание The Conversation
Есть около 1000 видов рыб, которые способны издавать различные звуки. Однако в каких ситуациях они используют их? Ответ - в материале.
Рыбы могут издавать звуки, но для чего? Объясняют учёные

Группа учёных под руководством Одри Луби из Университета Флориды (США) провела исследования, в ходе которого изучила данные из более 800 научных работ. В итоге оказалось, что из всех существующих видов рыб могут издавать различные звуки 989 видов. На основе полученных результатов также была создана онлайн-база данных, где в виде каталога указаны звуки рыб, - FishSounds.

У рыб на самом деле есть множество различных механизмом для производства звуков. Несмотря на то что у них отсутствуют голосовые связки, звук может создаваться при помощи специальных костных структур. Они могут тереть друг о друга кости или щёлкать ими, а кто-то использует собственный плавательный пузырь в качестве барабана. Также рыбы способны издавать звуки при помощи выбрасывания воздуха из задней части своего тела.

Рыбы могут издавать звуки, но для чего? Объясняют учёные

Для чего рыбы используют звуки? Прежде всего, для передачи информации. Так они сообщают других особям о своей территории, пище или размножении. Кроме того, за счёт быстрого распространения звука в воде такие сообщения получают другие рыбы гораздо быстрее. Также рыбы могут слышать подобные сигналы, находясь на довольно большом расстоянии.

Рыбы, издающие звуки, были обнаружены учёными почти во всех регионах мира. Проживают такие рыбы в пресноводной, морской и слегка солёной воде.

Источник: The Conversation
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