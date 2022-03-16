Рыбы могут издавать звуки, но для чего? Объясняют учёные

Группа учёных под руководством Одри Луби из Университета Флориды (США) провела исследования, в ходе которого изучила данные из более 800 научных работ. В итоге оказалось, что из всех существующих видов рыб могут издавать различные звуки 989 видов. На основе полученных результатов также была создана онлайн-база данных, где в виде каталога указаны звуки рыб, - FishSounds.

У рыб на самом деле есть множество различных механизмом для производства звуков. Несмотря на то что у них отсутствуют голосовые связки, звук может создаваться при помощи специальных костных структур. Они могут тереть друг о друга кости или щёлкать ими, а кто-то использует собственный плавательный пузырь в качестве барабана. Также рыбы способны издавать звуки при помощи выбрасывания воздуха из задней части своего тела.