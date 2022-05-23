С точки зрения науки: могла ли Земля быть создана за 7 дней?

По словам ведущего выпуска, на самом деле кто-либо действительно мог бы наблюдать за созданием Земли в течение 7 дней. Но если для него это была бы неделя, то земных дней прошло бы гораздо больше.

Прежде всего, нужно сказать, что на самом деле нашей планете уже много лет. Поэтому ей потребовалось большое количество времени, чтобы стать такой планетой, которую мы видим сегодня. Учёные полагают, что создана она была примерно 4,6 миллиарда лет назад. А вот жизнь в виде микробов возникла только около 3,7 миллиарда лет назад, люди же появились примерно 300 тысяч лет назад в Африке.

Но чисто теоретически планета могла быть создана всего за 7 дней. И вот что для этого должно было произойти.

Есть две версии. Одна связана с наукой, другая - с религией. Исследователи считают, что наша Солнечная система была образована в форме туманности. То есть газ, пыль, различные частицы всё больше притягивались друг к другу и заставляли все объекты вращаться вокруг центральной точки, которая в результате стала Солнцем. Когда центр оказался достаточно плотным, гравитация заставила атомы начать сливаться друг с другом. Так и родилось Солнце.

После создания Солнца осталась совсем небольшая часть первоначальных материалов для образования планет. Это вещество, которое осталось, продолжало вращаться и сливаться. В итоге образовывались частицы большего размера. Именно так из материи возникли обычные и карликовые планеты. Кроме того, нужно отметить, что примерно 4,6 миллиарда лет назад Земля была чуть меньше, чем сегодня. При этом в неё постоянно врезались астероиды, кометы, другие планеты.

В самом начале, когда только образовалось Солнце, вокруг него вращалось несколько протопланет. Эти тела были размером с Марс или даже немного меньше. Но учёные предполагают, что переход от пыли к протопланетам занял на самом деле десятки миллионов лет.