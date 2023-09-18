Самое необычное российское оружие

Сутулый гепард. Этот пистолет-пулемёт создан на основе автомата Калашникова. Главной фишкой этой модели должна была быть «всеядность», то есть он может стрелять патронами 9x18, 9x19, 9x21. Также предполагалось, что боец будет постоянно таскать с собой весь комплект сменных модулей для стрельбы разными калибрами.