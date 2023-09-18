Самое необычное российское оружие

Самое необычное российское оружиеВозможно, вы и не подозревали, что такое бывает
Ведущий YouTube-канала Veresk назвал самые необычные модели оружия, произведённые в России.
Пистолет с затвором наоборот. То есть чтобы его зарядить, нужно выдвинуть затвор вперёд. И эта конструкция, конечно же, вызывает множество вопросов.
Пистолет ПИВО. Расшифровывается ПИВО как пистолет с идентификацией владельца оружия. Интересно, что этот опытный образец датируется 2001 годом. В основе конструкции лежит пистолет Макарова, а блокировка ударно-спускового механизма снимается только при наличии на среднем пальце человека специального кольца.
Безгильзовый пистолет. Эта модель ВАГ-73 разработана под безгильзовый патрон калибра 7,62. Её придумал советский инженер Герасименко в начале 1970-х годов. Правда, пистолет сам по себе был довольно тяжёлым: его вес равнялся 1,2 кг, а ударно-спусковой механизм позволял стрелять в одиночном и автоматическом режиме.
Сутулый гепард. Этот пистолет-пулемёт создан на основе автомата Калашникова. Главной фишкой этой модели должна была быть «всеядность», то есть он может стрелять патронами 9x18, 9x19, 9x21. Также предполагалось, что боец будет постоянно таскать с собой весь комплект сменных модулей для стрельбы разными калибрами.
Трёхствольный автомат. ТКБ-059 был разработан в 60-х годах XX века. Целью создания такого оружия было повышение эффективности стрельбы индивидуального автоматического оружия пехоты. У него было также множество недостатков вроде подвижного магазина, сильной отдачи, невозможности стрельбы одиночными выстрелами или очередями произвольной длины.