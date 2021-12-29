Самые странные аксессуары для видеоигр

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Самые странные аксессуары для видеоигрИх перечисляют представители компании Western Digital
Сегодня существует большое количество самых разных устройств, предназначенных для игр. О некоторых из них рассказали эксперты в статье на «Хабре».
В список попали различные пульты управления, контроллеры и пр.
- Atari Mindlink. Гарнитура, которая даёт возможность управлять происходящим в игре силой мысли. Правда, в итоге эта модель продаваться так и не стала из-за того, что не удавалось добиться точного управления. А ещё из-за постоянного использования такой гарнитуры у игрока болела голова.
- Robotic Operating Buddy. Робот, который мог служить напарником в играх, а также помогать проходить эти игры. Правда, совместим он был лишь с определёнными проектами типа Gyromite и Stack-Up. Из недостатков устройства называли медленную его работу.
- Power Glove. Появилась перчатка в 1989 году. Специально для её применения выпустили 3D-головоломку Super Glove Ball и бит-ем-ап Bad Street Brawler. Правда, когда использовали контроллер, в играх возникали дополнительные движения. Из-за цены и сложности использования модель не стала популярной.
- Konami LaserScope. Налобная гарнитура, которая вышла в 1991 году. Применять устройство можно было в любой игре, где использовался световой пистолет. Пример такой игры - Laser Invasion. Проблемы возникали у модели с работой микрофона и распознаванием голоса (нужно было кричать, чтобы отдать команду).
- U-Force. Система управления жестами, вышедшая в 1989 году. К сожалению, точность управления была низкой, поэтому каждый жест нужно было игроку повторять несколько раз. А ещё его нельзя было использовать для всяких динамичных игр.
- Sega Activator. В 1993 году вышел контроллер, для управления которым игроку нужно было вставать в центр восьмиугольника и имитировать движения. Поддерживало устройство такие игры, как Best of the Best: Championship Karate, Eternal Champions, Greatest Heavyweights, Streets of Rage 2 и 3, Mortal Kombat и Street Fighter 2. Но из-за того, что девайс часто ошибался и путал удары руками и ногами и пр., он не стал популярным.
- Roll & Rocker. Он был выпущен в 1989 году для NES. Управлять персонажами игр необходимо было при помощи наклона платформы (для этого нужно было на неё встать ногами). При этом устройство оказалось травмоопасным и не таким отзывчивым, как обычный геймпад.
- Reflex Control Paradox. С правой стороны у него производитель установил трекбол. При этом устройство было бесполезно в играх, которые требовали применения двух сразу аналоговых стиков. Хотя со стратегиями, «стрелялками», тактическими играми справлялся геёмпад отлично.
- Chameleon X1. Вышла модель в 2011 году. Отличалась она тем, что соединяла в себе два устройства: мышь и геймпад. При этом с её работой возникали проблемы. К примеру, мышка не могла хорошо скользить по коврику как раз из-за того, что на её обратной стороне находился геймпад. Пользоваться в целом девайсом было также неудобно.
- eDimensional Access Controller. Представлен такой необычный девайс оказался в 2008 году. Предназначался он для людей с ограниченными возможностями. На практике же оказалось, что пользоваться контроллером могут лишь те, у кого длинные пальцы и довольно большие ладони.
- Скейт для Tony Hawk: Ride. Игрок должен был управлять персонажем-скейтбордистом при помощи данного девайса. Однако управление было неточным, устройство нередко ошибалось.
- Wi-BOWL для серии игр Wii Sports. Предназначено устройство было для игровой консоли Nintendo Wii. Брать предмет необходимо было так же, как настоящий шар для боулинга. Имитировать предмет удавалось хорошо, поэтому даже во время игры была вероятность, например, разбить телевизор.
- Маракасы для Samba de Amigo. Появилось такое устройство в 2000 году. Необходимо было имитировать игру на музыкальном инструменте. Точность управления здесь была неплохой.
- DK Bongos для Donkey Konga. Контроллер в виде сдвоенных барабанов, выпущенный в 2003 году. В процессе игры нужно было как бить в барабаны, так и хлопать в ладоши.
- Пульт управления RailDriver для Microsoft Train Simulator. Предназначен этот пульт для управления железнодорожным составом. Совместим он с Train Simulator, Train Sim World, Trainz RailRoad Simulator, Open Rails и другими игровыми проектами.
- Модульный контроллер для Steel Battalion. Выпущен он был в 2002 году для Xbox. Девайс позволял игроку почувствовать себя полноценным пилотом боевого шагохода.
- Finger Dance Mat для Dance Dance Revolution. Это был мини-контроллер для пальцев. Он позволял выполнять все танцевальные движения в играх Dance Dance Revolution, Just Dance, Dance Central и др.
- Sega Fishing Rod для Sega Marine Fishing и других рыболовных симуляторов. Этот девайс работал так же, как удочка. Игроку нужно было закидывать крючок либо вращать ручку в зависимости от ситуации. Точность у устройства была на высоком уровне, также контроллер поддерживал Sega Marine Fishing, Bass Fishing, GetBass и прочие проекты.
- Геймпад-катана для Onimusha 3: Demon Siege. Это был контроллер для PlayStation 2. Правда, использовать его в играх было невозможно из-за датчиков движения низкого качества.
- Геймпад-клавиатура для Phantasy Star Online. В 2000 году игрокам предложили инструмент для коммуникации, позволяющий им отправлять друг другу различные сообщения, в том числе с иконками-эмотиконами. Правда, из-за габаритов пользоваться геймпадом оказалось не так удобно.
- Бутыль с джинном для Barbie: Magic Genie Adventure. Игроку необходимо было тереть, открывать эту бутыль или совершать с ней ещё какие-либо магические действия.
- Сплит-клавиатуры и кейпады. Примеры устройств вы можете увидеть ниже.
- Вертикальные мыши. Примеры - ниже.
- Хабы для игровых ноутбуков. В качестве примера автор подборки приводит WD_BLACK D50 Game Dock. Устройство имеет множество портов на все случаи жизни, а также может заменить даже внешний блок питания.
Источник: Хабр