Наука и технологии
Опубликовано 11 июля 2024, 13:30
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Самые выгодные батарейки ААА протестировали

Всего взяли пять марок
Эксперт по технике Алексей Надёжин выяснил, какие дешёвые батарейки лучше брать: Robiton Alkaline Standard, Commo Everyday Batteries, Perfeo Super Alkaline, Фаза Alkaline или Cromex. Также он их сравнил с более дорогими вариантами.
Самые выгодные батарейки ААА протестировали
© Wikipedia

На маркетплейсах специалист приобрёл пять упаковок самых недорогих щелочных батареек AAA. Их цену и вес можно посмотреть на изображении ниже.

Тестирование этих батареек проводилось при помощи «Яростанмаш АСК2.5.10.8», анализатора химических источников тока. Результаты тоже ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© iXBT.com

Оказалось, что ёмкость у батареек «Фаза» и Cromex была гораздо меньше, чем у остальных. Экземпляры Cromex также больше всего отличались друг от друга: разница могла составлять до 13%.

Батарейки Perfeo вели себя страннее всех. У них большая ёмкость, но при этом экземпляры довольно сильно различаются (по ёмкости, весу). Во втором режиме разряда ни давали меньше энергии.

Сравнение по отданной энергии показало, что лучше всего в этом плане Robiton Alkaline Standard. Не более чем на 5% от них отставали Commo. В целом же по ёмкости Robiton, Commo, GoPower, Perfeo совсем незначительно по ёмкости отличаются от самых дорогих батареек. Результаты — выше на изображении. Рекомендует эксперт брать такие батарейки, как Robiton, GoPower, Commo.