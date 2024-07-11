Самые выгодные батарейки ААА протестировали

Оказалось, что ёмкость у батареек «Фаза» и Cromex была гораздо меньше, чем у остальных. Экземпляры Cromex также больше всего отличались друг от друга: разница могла составлять до 13%.

Батарейки Perfeo вели себя страннее всех. У них большая ёмкость, но при этом экземпляры довольно сильно различаются (по ёмкости, весу). Во втором режиме разряда ни давали меньше энергии.

Сравнение по отданной энергии показало, что лучше всего в этом плане Robiton Alkaline Standard. Не более чем на 5% от них отставали Commo. В целом же по ёмкости Robiton, Commo, GoPower, Perfeo совсем незначительно по ёмкости отличаются от самых дорогих батареек. Результаты — выше на изображении. Рекомендует эксперт брать такие батарейки, как Robiton, GoPower, Commo.