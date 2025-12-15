Сбер и Т-Банк запустили переводы по QR — не через СБП, а по своей технологии

Сбер и Т-Банк запустили переводы по QR — не через СБП, а по своей технологииМежду прочим, очень удобная возможность!
Раньше такая схема работала только внутри одного банка, теперь деньги можно отправлять между экосистемами напрямую.
Механика простая. Получатель генерирует QR-код или ссылку в приложении своего банка и показывает их отправителю. Тот сканирует код камерой смартфона или открывает ссылку и сразу переводит деньги.
Вводить номер телефона, карты или искать контакт не нужно — все данные подставляются автоматически.
Банки делают ставку на бытовые сценарии: сборы «на подарок», школьные нужды, совместные расходы или быстрые переводы между знакомыми из разных банков. Отсутствие ручного ввода снижает риск ошибок и переводов «не туда».
Функция уже доступна клиентам Сбера на Android с версии приложения 17.0 и пользователям Т-Банка с картой Black на Android версии 7.21 и выше.