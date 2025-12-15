Сбер и Т-Банк запустили переводы по QR — не через СБП, а по своей технологии

Раньше такая схема работала только внутри одного банка, теперь деньги можно отправлять между экосистемами напрямую.

Механика простая. Получатель генерирует QR-код или ссылку в приложении своего банка и показывает их отправителю. Тот сканирует код камерой смартфона или открывает ссылку и сразу переводит деньги.

Вводить номер телефона, карты или искать контакт не нужно — все данные подставляются автоматически.