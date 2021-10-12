Секс-меньшинства потребовали заблокировать запись концерта комика за шутки над ЛГБТ

В концерте комик позволил себе шутки о транс-персонах, а также чрезмерной обидчивости геев, и заявил, что “гендер- это факт”.

Сейчас же генеральный содиректор и директор по контенту Netflix Тед Сарандос решил прокомментировать скандал, который разгорелся вокруг концерта The Closer. Так, по словам Сарандоса, он не станет разрывать сотрудничество с комиком и не станет удалять видео с платформы, несмотря на критику данного концерта и самого Шаппелла.

“Что касается наших талантов, то мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать свободу их творчества. Даже если это означает, что на Netflix всегда будет контент, который люди посчитают приносящим вред”, — заявил директор по контенту Netflix, отметив, что на платформе не выпускаются тайтлы, которые были созданы с целью провокации ненависти или насилия.