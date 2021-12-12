Семь изобретений, которые советские учёные создали первыми во всём мире

Наука и технологии
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Семь изобретений, которые советские учёные создали первыми во всём миреНо не все из них удалось воплотить в жизнь сразу же
Помимо первого спутника, в СССР создали, например, первые микроволновые печи. Подробнее об этом - в материале «Лайфа».
Существуют семь разработок, авторами которых считаются учёные из СССР. И в этом они опередили США.
- СВЧ-печь. Протестирована разработка была во Всесоюзном научно-исследовательском институте мясной промышленности. А спустя несколько дней после этого началась Великая Отечественная, поэтому всё пришлось отложить. При этом 13 июня 1941 в одной из газет СССР даже появилась статья об этом открытии.
- Первый в мире спутник Земли. В октябре 1957 года на орбиту вокруг нашей планеты советские учёные запустили первый спутник - ПС-1 (американцы сделали то же самое лишь в январе 1958 года). Спутник представлял собой сферу, имел диаметр 58 см, внутри устройства находился радиопередатчик, снаружи были установлены штырьковые антенны.
- Спутниковое телевидение. Называлась эта система «Орбита-1». Первые эксперименты системы прошли в 1965 году, а в 1967 году появились 20 спутников связи по всей стране. В США подобная разработка возникла в 1975 году.
- Первый космический корабль. Корабль назывался «Восток», а его первый полёт продлился 108 минут. В итоге аппарат совершил один виток вокруг Земли. В Америке в космос впервые астронавт полете 5 мая (в СССР - 12 апреля) 1961 года, а находился корабль там всего 15 минут.
- Первая атомная станция и атомный ледокол. Первая атомная станция Обнинская начала работу 26 июня 1954 года. При этом всё управление этой станции было автоматизировано. В США запустили первую подобную станцию - Шиппингпорт - в 1958 году.
Первый атомный ледокол «Ленин» спустили на воду в СССР в 1957 году. Сейчас в РФ есть шесть подобных устройств и более 10 - дизельных. У США два дизельных ледокола на ходу, один - на приколе.
- Самолёт на водороде. Этот аппарат - Ту-155 - впервые взлетел 15 апреля 1988 года. Для работы двигателя самолёта использовался жидкий азот. Летать этот самолёт при полном баке мог два часа.
- Кирза. Получена эта ткань была в самом начале ВОВ. В итоге благодаря этому солдаты были обеспечены дешёвыми непромокаемыми сапогами. Они были неудобными и тяжёлыми, но при этом военные не заработали ревматизм, подобно американским солдатам.
Источник: Лайф