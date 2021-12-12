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Семь изобретений, которые советские учёные создали первыми во всём мире

Но не все из них удалось воплотить в жизнь сразу же

Помимо первого спутника, в СССР создали, например, первые микроволновые печи. Подробнее об этом - в материале «Лайфа».