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Семь лучших принтеров с возможностью дозаправки на дому. Рейтинг 2022 года

Можете смело брать любой из них
Эксперты канала Device на YouTube перечислили лучшие на сегодня струйные принтеры, которые можно заправлять чернилами в домашних условиях.
Семь лучших принтеров с возможностью дозаправки на дому. Рейтинг 2022 года

Ведущий канала Device в выпуске на YouTube назвал семь лучших струйных принтеров на 2022 год. При этом каждую из моделей можно заправлять прямо на дому.

  1. Canon PIXMA G1411. Это относительно недорогой принтер. Он может печатать максимум в формате А4, но также способен распечатывать различные конверты и открытки. Использовать при этом можно самую разную бумагу, в том числе фотобумагу. Скорость печати - довольно средняя: на обычной бумаге - 8,8 изображений в минуту (ч/б), 5 изображений в минуту (цвет.); на фотобумаге - 10x15 см за 1 минуту. При этом ресурс комплектного картриджа - 12 тысяч страниц для чёрно-белой печати, 7 тысяч - для цветной. Помимо этого, вы сможете распечатать примерно 2 тысячи фото формата 10x15 см. К компьютеру принтер подключается через USB-кабель.
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  1. Epson L132. Это тоже довольно недорогая модель. Разрешение печати у неё уже больше, чем у Canon PIXMA G1411, и равняется 5760x1440 точек на дюйм. Кроме того, скорость чёрно-белой печати может достигать у этого принтера 27 стр./мин. Отличается эта модель от всех остальных в подборке тем, что у неё пьезоэлектрический вид печати. Такая разновидность считается более качественной.
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  1. HP Ink Tank 115. Из всех представленных эта - самая бюджетная модель. Скорость печати у неё равняется 8 страниц в минуту (чёрно-белая) и 5 страниц в минуту (цветная). Также принтер поддерживает фотопечать, однако производитель не указывает её скорость или ресурс. В комплекте идёт картридж, которого хватит на 6 тысяч страниц для печати в чёрно-белом формате и на 8 тысяч - для цветной печати.
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  1. Epson M1120. Данный принтер способен печатать лишь чёрно-белые фото и картинки. Но скорость при этом у него значительная: 32 страницы в минуту. Соединить его с компьютером можно как при помощи USB-кабеля, так и при помощи Wi-Fi. Комплектной краски хватит на 5 тысяч страниц. При этом плотность бумаги, которую вы используете, может составлять 64-90 граммов на метр в квадрате.
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  1. Epson L1300. Этот принтер может печатать даже на листах формата А3. Он понадобится тем, кому нужно распечатывать множество календарей или плакатов. Также данное устройство подойдёт для печати приложений для дипломных и курсовых работ. Скорость печати у него равняется 30 страниц в минуту (ч/б) и 17 страниц в минуту (цвет.), а комплектного картриджа должно хватить на 7100 страниц чёрно-белого формата и 5700 страниц цветного.
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  1. Epson L810. Это самый быстрый принтер в данной подборке. Скорость ч/б печати у него составляет 37 страниц в минуту, цветной - 38 страниц в минуту, фотопечати - одно фото 10x15 см за 12 секунд. При этом ресурса картриджа хватит только на 1800 чёрно-белых страниц, 1800 цветных, 1900 фотографий 10x15 см. Оснащено устройство и небольшим удобным дисплеем. Соединяться с другими устройствами принтер может через USB. Есть у него также интерфейсы SD и Memory Stick.
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  1. Canon PIXMA G5040. Несмотря на то что скорость печати и ресурс картриджа у принтера довольно средние, похвастаться он может удобством. Оснащён PIXMA G5040 поддержкой автоматической двусторонней печати, USB, Wi-Fi, Ethernet. Если у вас есть продукция Apple, то вам будет приятно узнать, что этот принтер поддерживает также технологию AirPrint.
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