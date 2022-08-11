Семь лучших принтеров с возможностью дозаправки на дому. Рейтинг 2022 года

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Семь лучших принтеров с возможностью дозаправки на дому. Рейтинг 2022 годаМожете смело брать любой из них
Эксперты канала Device на YouTube перечислили лучшие на сегодня струйные принтеры, которые можно заправлять чернилами в домашних условиях.
Ведущий канала Device в выпуске на YouTube назвал семь лучших струйных принтеров на 2022 год. При этом каждую из моделей можно заправлять прямо на дому.
- Canon PIXMA G1411. Это относительно недорогой принтер. Он может печатать максимум в формате А4, но также способен распечатывать различные конверты и открытки. Использовать при этом можно самую разную бумагу, в том числе фотобумагу. Скорость печати - довольно средняя: на обычной бумаге - 8,8 изображений в минуту (ч/б), 5 изображений в минуту (цвет.); на фотобумаге - 10x15 см за 1 минуту. При этом ресурс комплектного картриджа - 12 тысяч страниц для чёрно-белой печати, 7 тысяч - для цветной. Помимо этого, вы сможете распечатать примерно 2 тысячи фото формата 10x15 см. К компьютеру принтер подключается через USB-кабель.
- Epson L132. Это тоже довольно недорогая модель. Разрешение печати у неё уже больше, чем у Canon PIXMA G1411, и равняется 5760x1440 точек на дюйм. Кроме того, скорость чёрно-белой печати может достигать у этого принтера 27 стр./мин. Отличается эта модель от всех остальных в подборке тем, что у неё пьезоэлектрический вид печати. Такая разновидность считается более качественной.
- HP Ink Tank 115. Из всех представленных эта - самая бюджетная модель. Скорость печати у неё равняется 8 страниц в минуту (чёрно-белая) и 5 страниц в минуту (цветная). Также принтер поддерживает фотопечать, однако производитель не указывает её скорость или ресурс. В комплекте идёт картридж, которого хватит на 6 тысяч страниц для печати в чёрно-белом формате и на 8 тысяч - для цветной печати.
- Epson M1120. Данный принтер способен печатать лишь чёрно-белые фото и картинки. Но скорость при этом у него значительная: 32 страницы в минуту. Соединить его с компьютером можно как при помощи USB-кабеля, так и при помощи Wi-Fi. Комплектной краски хватит на 5 тысяч страниц. При этом плотность бумаги, которую вы используете, может составлять 64-90 граммов на метр в квадрате.
- Epson L1300. Этот принтер может печатать даже на листах формата А3. Он понадобится тем, кому нужно распечатывать множество календарей или плакатов. Также данное устройство подойдёт для печати приложений для дипломных и курсовых работ. Скорость печати у него равняется 30 страниц в минуту (ч/б) и 17 страниц в минуту (цвет.), а комплектного картриджа должно хватить на 7100 страниц чёрно-белого формата и 5700 страниц цветного.
- Epson L810. Это самый быстрый принтер в данной подборке. Скорость ч/б печати у него составляет 37 страниц в минуту, цветной - 38 страниц в минуту, фотопечати - одно фото 10x15 см за 12 секунд. При этом ресурса картриджа хватит только на 1800 чёрно-белых страниц, 1800 цветных, 1900 фотографий 10x15 см. Оснащено устройство и небольшим удобным дисплеем. Соединяться с другими устройствами принтер может через USB. Есть у него также интерфейсы SD и Memory Stick.
- Canon PIXMA G5040. Несмотря на то что скорость печати и ресурс картриджа у принтера довольно средние, похвастаться он может удобством. Оснащён PIXMA G5040 поддержкой автоматической двусторонней печати, USB, Wi-Fi, Ethernet. Если у вас есть продукция Apple, то вам будет приятно узнать, что этот принтер поддерживает также технологию AirPrint.