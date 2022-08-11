Семь лучших принтеров с возможностью дозаправки на дому. Рейтинг 2022 года

Ведущий канала Device в выпуске на YouTube назвал семь лучших струйных принтеров на 2022 год. При этом каждую из моделей можно заправлять прямо на дому.

Canon PIXMA G1411. Это относительно недорогой принтер. Он может печатать максимум в формате А4, но также способен распечатывать различные конверты и открытки. Использовать при этом можно самую разную бумагу, в том числе фотобумагу. Скорость печати - довольно средняя: на обычной бумаге - 8,8 изображений в минуту (ч/б), 5 изображений в минуту (цвет.); на фотобумаге - 10x15 см за 1 минуту. При этом ресурс комплектного картриджа - 12 тысяч страниц для чёрно-белой печати, 7 тысяч - для цветной. Помимо этого, вы сможете распечатать примерно 2 тысячи фото формата 10x15 см. К компьютеру принтер подключается через USB-кабель.