Семь лучших внешних аккумуляторов 2022 года

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Семь лучших внешних аккумуляторов 2022 годаПо версии BBC Science Focus Magazine
Сейчас существует большое количество самых разных внешних аккумуляторов. Эксперт издания BBC Science Focus Magazine назвал те из них, которые точно стоят внимания в 2022 году.
В подборке, представленной автором BBC Science Focus Magazine, можно найти аккумуляторы с различными функциями. Есть устройства с большой ёмкостью, есть те, что подойдут для использования в походе, и пр.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Anker PowerCore 13000 Power Bank. Этот девайс оснащён несколькими полезными функциями. Например, это технология PowerIQ, которая идентифицирует заряжаемое устройство и оптимизирует подаваемый заряд. При помощи этого аккумулятора можно трижды зарядить iPhone X или Galaxy S9. Также здесь есть защита от перенапряжения и короткого замыкания.
- Duracell 10,050mAh Fast Charge Portable Power Bank. Этот аккумулятор имеет ёмкость 10 050 мА*ч. Устройства при помощи него заряжаются в три раза быстрее, чем при использовании обычной розетки. Также девайс позволяет заряжать два смартфона одновременно. Имеется здесь и функция приоритетной зарядки.
- Energizer Ultimate 10,000mAh Portable Power Bank. Это устройство позволяет зарядить гаджет на 50 процентов за примерно полчаса благодаря технологии быстрой зарядки. Заряжается сам повербанк около 2,5 часов. Следить за уровнем заряда можно при помощи индикаторов на девайсе.
- JIGA Solar Power Bank, 30,000mAh Portable Charger. Заряжается этот аккумулятор от солнца, поэтому он отлично подходит для любителей активного отдыха. Кроме того, девайс позволяет оптимизировать зарядку для любого устройства, имеет три выхода, светодиодную подсветку.
- JIGA Power Bank, 30,000mAh Portable Charger. Это устройство поможет поддерживать необходимый уровень заряда в течение дня. Его ёмкость составляет 30 000 мА*ч. Оснащён аккумулятор тремя входами, тремя выходами, фонариком, светодиодными индикаторами.
- Juice 5 Power Bank Black 15,000mAh. Позволяет заряжать полностью смартфон до пяти раз. Для контроля процесса зарядки и уровня заряда здесь есть индикаторы и дисплей.
- INIU Power Bank. Одна из самых тонких и компактных моделей. Её легко можно взять с собой куда угодно. Кроме того, этот аккумулятор имеет функцию оптимизации зарядки для разных устройств, подстройки под высокоскоростную зарядку.
Источник: BBC Science Focus Magazine