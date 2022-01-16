Семь лучших внешних аккумуляторов 2022 года

В подборке, представленной автором BBC Science Focus Magazine, можно найти аккумуляторы с различными функциями. Есть устройства с большой ёмкостью, есть те, что подойдут для использования в походе, и пр.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.