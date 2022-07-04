Семь научных фактов о Солнце, которые вы не знали

Все мы знаем, что Солнце расположено в центре Солнечной системы. При этом на долю этого небесного тела приходится более 99 процентов всей массы. И это ещё не всё. Вот семь любопытных фактов об этом объекте.

Расстояние от Земли до Солнца - примерно 149,6 миллионов километров. Солнечный свет при этом достигает земной поверхности спустя где-то 8,3 минуты. Орбита Земли отличается эллиптической формой, поэтому от самой ближней точки до Солнца расстояние будет составлять около 147 миллионов километров, от самой дальней - примерно 152 миллиона километров. Для горения Солнцу не нужен кислород. На самом деле солнечная энергия создаётся при помощи различных термоядерных реакций. Большая часть этой энергии производится благодаря синтезу водорода в гелий. Происходит это в ядре Солнца. Солнце обладает радиусом в 696 342 километра. Это где-то в 109 раз больше радиуса Земли. Другими словами, внутри Солнца могло бы поместиться более 1,3 миллиона планет типа Земли.