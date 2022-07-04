Семь научных фактов о Солнце, которые вы не знали

Семь научных фактов о Солнце, которые вы не зналиО них рассказал учёный
Все мы знаем, что Солнце расположено в центре Солнечной системы. При этом на долю этого небесного тела приходится более 99 процентов всей массы. И это ещё не всё. Вот семь любопытных фактов об этом объекте.
Расстояние от Земли до Солнца - примерно 149,6 миллионов километров. Солнечный свет при этом достигает земной поверхности спустя где-то 8,3 минуты. Орбита Земли отличается эллиптической формой, поэтому от самой ближней точки до Солнца расстояние будет составлять около 147 миллионов километров, от самой дальней - примерно 152 миллиона километров.
Для горения Солнцу не нужен кислород. На самом деле солнечная энергия создаётся при помощи различных термоядерных реакций. Большая часть этой энергии производится благодаря синтезу водорода в гелий. Происходит это в ядре Солнца.
Солнце обладает радиусом в 696 342 километра. Это где-то в 109 раз больше радиуса Земли. Другими словами, внутри Солнца могло бы поместиться более 1,3 миллиона планет типа Земли.
Температура поверхности Солнца (фотосферы) - 5500°C. При этом температура ядра составляет 15 миллионов градусов по Цельсию. Также у Солнца есть внешняя атмосфера, и её температура равняется примерно 2 000 000°C, а иногда даже 20 000 000°C.
Настоящий цвет Солнца - белый. Глаз человека воспринимает его как жёлтый из-за того, что атмосфера Земли рассеивает синий цвет лучше, чем красный. Из-за недостаточного количества синего цвета и кажется, что Солнце жёлтого оттенка.
У Солнца слабое магнитное поле. Правда, оно всё же сильнее, чем у Земли: 2-6 Гс против 0,25-0,65 Гс. Для сравнения: сила магнита, который крепится на холодильник, составляет примерно 100 Гс.
Возраст Солнца - около 4,57 миллиарда лет. Считается, что оно будет «гореть» ещё примерно 5 миллиардов лет.