Семь популярных мифов о Марсе

Семь популярных мифов о МарсеВ некоторые из них мы верим из-за фильмов
Существует ряд распространённых заблуждений о Марсе, в которые многие из нас верят.
Марс красного цвета. Марсоходы выяснили, что по большей части эта планета жёлто-серая. Причём встречаются и другие оттенки: и красные, и зелёные, и золотые, и чёрные, и коричневые. Это объясняется залежами минералов на Марсе.
На поверхности Марса постоянно ураганы и пыльные бури. Из-за того, что атмосфера на планете находится в разряженном состоянии, даже самая мощная буря на ней будет казаться простым лёгким ветерком. Максимум, что такие бури способны сделать марсоходу, - засыпать пылью и песком солнечные элементы, необходимые для питания аккумуляторов.
Средняя температура на планете - очень высокая. Учёные утверждают, что сейчас средняя температура на Марсе равняется -63 градуса по Цельсию. Самой высокой температурой считается здесь +35 градусов по Цельсию, а самой низкой - -150 градусов.
Марс - такого же размера, как Луна. Чаще всего на небе Марс и Луну можно увидеть в августе. Именно в это время Марс максимально близко приближается к Земле. Хотя Луна и Марс кажутся одинакового размера, в действительности Марс намного больше.
На поверхности Марса можно найти дороги либо каналы от рек. После более внимательного рассмотрения снимков специалисты пришли к выводу, что такие дороги или каналы - лишь оптическая иллюзия и особенности строения рельефа. Иногда такие участки образовывались при перемещении лёгких пород поверхности на другие участки.
Те, кто жил на Марсе, погибли из-за ядерной войны. На фотографиях поверхности Марса заметны кратеры, которые расположены интересным образом. Это наводит на мысль о том, что здесь когда-то была жизнь, а погибли все из-за ядерного оружия. На самом же деле это просто космические объекты, которые врезаются в поверхность планеты, а не сгорают перед этим, так как у Марса нет атмосферы, а магнитное поле низкое.
На поверхности Марса есть «лица». В 1976 году эксперты на снимках с Марса заметили что-то похожее на человеческое лицо. Однако в дальнейшем выяснилось, что это просто игра света.