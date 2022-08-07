Семь популярных мифов о Марсе

Марс - такого же размера, как Луна. Чаще всего на небе Марс и Луну можно увидеть в августе. Именно в это время Марс максимально близко приближается к Земле. Хотя Луна и Марс кажутся одинакового размера, в действительности Марс намного больше.

На поверхности Марса можно найти дороги либо каналы от рек. После более внимательного рассмотрения снимков специалисты пришли к выводу, что такие дороги или каналы - лишь оптическая иллюзия и особенности строения рельефа. Иногда такие участки образовывались при перемещении лёгких пород поверхности на другие участки.

Те, кто жил на Марсе, погибли из-за ядерной войны. На фотографиях поверхности Марса заметны кратеры, которые расположены интересным образом. Это наводит на мысль о том, что здесь когда-то была жизнь, а погибли все из-за ядерного оружия. На самом же деле это просто космические объекты, которые врезаются в поверхность планеты, а не сгорают перед этим, так как у Марса нет атмосферы, а магнитное поле низкое.