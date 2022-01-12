Семь правил, о которых нужно помнить при покупке техники и электроники

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Семь правил, о которых нужно помнить при покупке техники и электроникиОни помогут в будущем избежать множества проблем
Если вы уже давно выбираете подходящий смартфон или думаете приобрести новый ноутбук, то рекомендации, данные в статье, вам помогут. Их перечисляет пользователь Zero.
Всего в списке автора оказалось семь пунктов. Они позволят сэкономить время, деньги и силы при покупке различной техники.
- Зарегистрироваться на сайтах ритейлеров («Ситилинк», «Эльдорадо» и т.п.), подписаться на рассылки. Это позволит быть в курсе выгодных предложений. Также лучше будет создать отдельную почту для подобных писем от магазинов.
- Покупать всё в разных магазинах. Это поможет сэкономить деньги, особенно если ещё вы будете пользоваться различными предложениями, акциями и т.п.
- Оценивать соотношение цены и характеристик устройства. То есть если товар стоит дорого, но по сравнению с более дешёвыми аналогами он даёт 5-10 процентов преимуществ, то стоит ли оно того? В то же время и слишком экономить тоже не имеет смысла, так как они, вероятнее всего, не оправдают ожиданий.
- Перед покупкой девайса, оснащённого новыми технологиями, хорошо взвесить все за и против. Связано это с тем, что новые функции могут влиять на работу устройства в целом или иметь какие-то недочёты. К примеру, процессоры Intel Alder Lake имели в самом начале продаж проблемы с распределением нагрузки, с DRM-защитой отдельных игр.
- Тщательно проверять состояние товара. Сам автор зачастую в магазине осматривает гаджеты с фонариком и лупой. Он отмечает, что лучше обнаружить все минусы ещё в магазине, чем уже дома.
- Узнавать о продукте из различных источников. Подойдут обзоры, отзывы, темы на специальных форумах. Наиболее ценную информацию можно найти в обзорах и на форумах.
- Быть в курсе своих прав как покупателя. Необходимо знать, например, Закон о защите прав потребителей. Кроме того, в РФ обычно суды в спорах между покупателем и магазинам встают на сторону именно покупателя, если тот грамотно доказал свою правоту.
Источник: Overclockers