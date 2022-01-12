Семь правил, о которых нужно помнить при покупке техники и электроники

Они помогут в будущем избежать множества проблем

Если вы уже давно выбираете подходящий смартфон или думаете приобрести новый ноутбук, то рекомендации, данные в статье, вам помогут. Их перечисляет пользователь Zero.