Семь самых сильных армий Центральной Америки

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Семь самых сильных армий Центральной АмерикиИх перечислили на YouTube-канале Army Blog
Эксперт канала Army Blog на YouTube рассказал, войска каких государств Центральной Америки считаются самыми мощными.
Ведущий YouTube-канала назвал пять стран Центральной Америки, армии которых превосходят по силе остальные на этой территории.
- Сальвадор. Первые вооружённые силы были созданы в 1824 году. Состоит армия из сухопутных войск, военно-воздушных, военно-морских сил. Комплектуется она на призывной основе. Содержат сухопутные войска около 20 боевых машин пехоты, бронетранспортёров, бронеавтомобилей. В артиллерии - примерно 500 единиц старых американских противотанковых безоткатных орудий, а также М101. Противовоздушная оборона представлена здесь только зенитными пушками. Воздушные силы Сальвадора содержат примерно 40 самолётов, причём 17 из них - американские штурмовики А-37. Что касается вертолётов, то у страны их не более 30 единиц. Военно-морские силы представлены примерно 15 катерами. Также есть батальон морского спецназа, который был обучен в США. Сейчас в техническом плане это отстающая страна: военное оборудование здесь давно не модернизировалось.
- Гондурас. Вооружённые силы были созданы в 1825 году после отвоевания страной независимости. Состоят они из сухопутных войск, военно-воздушных, военно-морских сил. Комплектование армии - на призывной основе. На вооружении сухопутных войск - примерно 20 британских лёгких танков «Скорпион», около 70 бронеавтомобилей «Саладин». В целом содержится примерно 100 различных бронеавтомобилей. В артиллерии - около 50 буксируемых гаубиц, а также есть безоткатные орудия. Военно-воздушные силы страны имеют на вооружении около 50 самолётов. В парке вертолётов - примерно 15 машин. Военно-морские силы имеют 15 патрульных катеров. Это тоже типичная американская страна, зависящая в плане армии от Штатов.
- Никарагуа. Национальные вооружённые силы начали здесь создаваться в 1838 году. При этом армией в традиционной понимании они стали в 1995 году. Включают в себя сухопутные войска, военно-воздушные, военно-морские силы. Комплектование - на добровольной основе. Среди танков - около 100 единиц советских моделей. Также есть примерно 200 бронетранспортёров и бронемашин, примерно такое же количество - артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Военно-воздушные силы содержат 13 транспортных и лёгких самолётов, 12 российских вертолётов Ми-17. Также в стране есть около 30 патрульных катеров. При этом после распада СССР армия сильно деградировала из-за отсутствия модернизации техники. Однако сухопутные войска и флот здесь всё ещё сильнейшие в Центральной Америке.
- Гватемала. Комплектование армии происходит на добровольной основе. Из танков здесь 12 единиц американских М41, также есть около сотни бронетранспортёров и бронеавтомобилей. Военно-воздушные силы имеют около 40 самолётов различного назначения. Парк вертолётов имеет 28 машин. Из военно-морских сил - 21 сторожевой катер, два десантных корабля, два батальона морской пехоты. Это типичная центральноамериканская страна, зависящая в плане армии от США.
- Панама. Первые отряды на территории страны появились в 1821 году. В подчинении общественных сил здесь находятся национальная полиция, воздушная, морская, пограничная службы. В основном здесь войска борются с преступностью, наркоторговлей.
- Коста-Рика. В отличие от других государств Коста-Рике удалось избежать войны за независимость. В 1821 году началось формирование национальной армии, но в 1949 году после гражданской войны она была ликвидирована. Вместе неё создавалась гражданская гвардия, также со временем появились служба воздушного наблюдения, пограничная полиция, береговая охрана, национальная полиция. Затем все они в 1996 году объединились.
- Белиз. Армия начала формироваться в этой стране в 1817 году: в то время была основана добровольческая организация. Затем Белиз находился под контролем Великобритании и получил политическую независимость он только в 1981 году. Кроме наземных сил, государство имеет воздушные и береговую охрану. Кроме того, в стране находятся 40 военнослужащих британской армии, которые обучают местных солдат.
Источник: Army Blog