Семь самых сильных армий Центральной Америки

Ведущий YouTube-канала назвал пять стран Центральной Америки, армии которых превосходят по силе остальные на этой территории.

Сальвадор. Первые вооружённые силы были созданы в 1824 году. Состоит армия из сухопутных войск, военно-воздушных, военно-морских сил. Комплектуется она на призывной основе. Содержат сухопутные войска около 20 боевых машин пехоты, бронетранспортёров, бронеавтомобилей. В артиллерии - примерно 500 единиц старых американских противотанковых безоткатных орудий, а также М101. Противовоздушная оборона представлена здесь только зенитными пушками. Воздушные силы Сальвадора содержат примерно 40 самолётов, причём 17 из них - американские штурмовики А-37. Что касается вертолётов, то у страны их не более 30 единиц. Военно-морские силы представлены примерно 15 катерами. Также есть батальон морского спецназа, который был обучен в США. Сейчас в техническом плане это отстающая страна: военное оборудование здесь давно не модернизировалось.