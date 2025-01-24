Шампиньоны и другие грибы, которые могут заменить мясо

Шампиньоны и другие грибы, которые могут заменить мясоДобавьте их тоже в свой рацион
Шампиньоны. На 100 г в свежем виде эти грибы содержат примерно 4,3 г белка. Также шампиньоны богаты витаминами B2 и B3. Это нормализует обмен веществ, способствует здоровью волос и кожи.
Белые грибы. Из 100 г сушёных таких грибов можно получить около 30 г белка. Это больше, чем в курином мясе. В свежем же виде белые грибы дают 3,7 г белка на 100 г.
Подосиновики. По вкусу они напоминают мясо. В свежем виде они содержат примерно 3,3 г белка на 100 г, а в сушёном — 32,4 г белка. Также в этих грибах много железа.
Маслята. В сушёном виде из них вы получите более 20 г белка на 100 г, а в свежем — примерно 2,4 г белка на 100 г.
Подберёзовики. В свежем виде белка в них содержится около 2,3 г на 100 г, в сушёном — 23,5 г. Ещё подберёзовики отличаются наличием витаминов А, D и Е.
Лисички. На 100 г этих грибов в свежем виде приходится 1,5 г белка, в сушёном же — 20 г. Также это отличный источник витамина D.
Грузди. В сушёном виде они дают примерно 2,6 г белка на 100 г, в свежем — 18−20 г на 100 г. В груздях есть также фосфор, калий, железо.
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