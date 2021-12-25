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Шесть лучших беспроводных зарядных устройств для Android и iPhone

По версии авторов издания BBC Science Focus Magazine
Возможно, вам надоели провода и вы хотите быстро и легко заряжать смартфон практически где угодно. Помочь в этом может беспроводная зарядка. Эксперты BBC Science Focus Magazine перечислили шесть вариантов для любого смартфона.
Шесть лучших беспроводных зарядных устройств для Android и iPhone

Беспроводные зарядки бывают разные. Некоторые из них - многофункциональные. О шести различных моделях рассказали специалисты BBC Science Focus Magazine. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

  1. Беспроводная зарядка Native Union. Это очень стильный аксессуар, выполняющий роль зарядного устройства. Заряжать при помощью него можно практически любые модели смартфонов, в том числе Google Pixel 6, Samsung Galaxy S21+, iPhone SE. Также при зарядке не нужно снимать чехол: устройство способно работать и с ним.
Шесть лучших беспроводных зарядных устройств для Android и iPhone
  1. Беспроводная зарядка Anker. Компактное устройство с довольно простым дизайном, которое можно брать с собой куда угодно. Мощность зарядки - 10 Вт. Также устройство совместимо с такими смартфонами, как LG, Sony и Samsung. Благодаря индикатору можно отслеживать процесс зарядки. Есть два варианта расцветки: белый и чёрный.
Шесть лучших беспроводных зарядных устройств для Android и iPhone
  1. Зарядное устройство Belkin 3-в-1. При помощи этого устройства можно одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods. В целом удобно его поставить у кровати, чтобы утром сразу же забрать зарядившиеся гаджеты.
Шесть лучших беспроводных зарядных устройств для Android и iPhone
  1. Зарядка и УФ-дезинфектор Belkin. Эта конструкция одновременно заряжает телефон и очищает его. Кроме того, дезинфицировать можно кредитные карты, ключи, украшения. Чистить можно в течение 3 минут или 10 минут.
Шесть лучших беспроводных зарядных устройств для Android и iPhone
  1. Зарядное устройство Apple MagSafe. Ещё одно решение для любителей продукции Apple. Подойдёт для iPhone версии 12 и новее. Позволяет заряжать смартфон и через чехол.
Шесть лучших беспроводных зарядных устройств для Android и iPhone
  1. Подставка для наушников и зарядка: 2-в-1. Мощность зарядки - 15 Вт. Для того чтобы начать заряжать смартфон, его необходимо положить на деревянную подставку. Работает устройство со всеми моделями телефонов, поддерживающими беспроводную зарядку, в том числе компаний Huawei, Sony, Google.
Шесть лучших беспроводных зарядных устройств для Android и iPhone
Источник: BBC Science Focus Magazine
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