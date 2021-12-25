Шесть лучших беспроводных зарядных устройств для Android и iPhone

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Шесть лучших беспроводных зарядных устройств для Android и iPhoneПо версии авторов издания BBC Science Focus Magazine
Возможно, вам надоели провода и вы хотите быстро и легко заряжать смартфон практически где угодно. Помочь в этом может беспроводная зарядка. Эксперты BBC Science Focus Magazine перечислили шесть вариантов для любого смартфона.
Беспроводные зарядки бывают разные. Некоторые из них - многофункциональные. О шести различных моделях рассказали специалисты BBC Science Focus Magazine. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Беспроводная зарядка Native Union. Это очень стильный аксессуар, выполняющий роль зарядного устройства. Заряжать при помощью него можно практически любые модели смартфонов, в том числе Google Pixel 6, Samsung Galaxy S21+, iPhone SE. Также при зарядке не нужно снимать чехол: устройство способно работать и с ним.
- Беспроводная зарядка Anker. Компактное устройство с довольно простым дизайном, которое можно брать с собой куда угодно. Мощность зарядки - 10 Вт. Также устройство совместимо с такими смартфонами, как LG, Sony и Samsung. Благодаря индикатору можно отслеживать процесс зарядки. Есть два варианта расцветки: белый и чёрный.
- Зарядное устройство Belkin 3-в-1. При помощи этого устройства можно одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods. В целом удобно его поставить у кровати, чтобы утром сразу же забрать зарядившиеся гаджеты.
- Зарядка и УФ-дезинфектор Belkin. Эта конструкция одновременно заряжает телефон и очищает его. Кроме того, дезинфицировать можно кредитные карты, ключи, украшения. Чистить можно в течение 3 минут или 10 минут.
- Зарядное устройство Apple MagSafe. Ещё одно решение для любителей продукции Apple. Подойдёт для iPhone версии 12 и новее. Позволяет заряжать смартфон и через чехол.
- Подставка для наушников и зарядка: 2-в-1. Мощность зарядки - 15 Вт. Для того чтобы начать заряжать смартфон, его необходимо положить на деревянную подставку. Работает устройство со всеми моделями телефонов, поддерживающими беспроводную зарядку, в том числе компаний Huawei, Sony, Google.
Источник: BBC Science Focus Magazine