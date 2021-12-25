Шесть лучших беспроводных зарядных устройств для Android и iPhone

По версии авторов издания BBC Science Focus Magazine

Возможно, вам надоели провода и вы хотите быстро и легко заряжать смартфон практически где угодно. Помочь в этом может беспроводная зарядка. Эксперты BBC Science Focus Magazine перечислили шесть вариантов для любого смартфона.