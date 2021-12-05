Шесть открытий, которые на самом деле были совершены уже давно

Есть открытия, которые кажутся современными, но на самом деле им уже несколько тысяч лет. В список таких технологий попали, например, пластическая хирургия, клонирование и др.

Пластическая хирургия. В египетских и китайских древних текстах упоминается пришивание кусочков кожи вместо отрубленных ушей и носов, а также исправление заячьей губы. В Египте подобные операции проводили уже три тысячи лет назад, а в Китае - с X века до нашей эры. Правда, проходило всё без наркоза. Позднее с XVI века в современном мире начали проводить операции по наращиванию носа, но делалось это уже из-за последствий сифилиса.

Клонирование. Описание этого процесса встречается в древнеиндийском эпосе «Махабхарата». Создавались такие произведения с VII века до нашей эры по II век нашей эры. Кроме того, в гимнах «Ригведы» говорится о том, как три брата из коровьей кожи возродили животное, увеличив число клеток для этого.