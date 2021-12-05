Шесть открытий, которые на самом деле были совершены уже давно

Наука и технологии
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Шесть открытий, которые на самом деле были совершены уже давноИх перечислил «Лайф»
Оказывается, упоминания о некоторых технологиях встречаются в документах тысячелетней давности. О подобных методах рассказало издание «Лайф».
Есть открытия, которые кажутся современными, но на самом деле им уже несколько тысяч лет. В список таких технологий попали, например, пластическая хирургия, клонирование и др.
- Пластическая хирургия. В египетских и китайских древних текстах упоминается пришивание кусочков кожи вместо отрубленных ушей и носов, а также исправление заячьей губы. В Египте подобные операции проводили уже три тысячи лет назад, а в Китае - с X века до нашей эры. Правда, проходило всё без наркоза. Позднее с XVI века в современном мире начали проводить операции по наращиванию носа, но делалось это уже из-за последствий сифилиса.
- Клонирование. Описание этого процесса встречается в древнеиндийском эпосе «Махабхарата». Создавались такие произведения с VII века до нашей эры по II век нашей эры. Кроме того, в гимнах «Ригведы» говорится о том, как три брата из коровьей кожи возродили животное, увеличив число клеток для этого.
- Изобретение ноля. Первые упоминания об этом можно найти в записях древнего Вавилона и индейцев майя. Хотя выглядел ноль по-другому: например, у вавилонян - в виде двух стрелок. А в остальных странах появился ноль только в VI века благодаря математику Ариабхату.
- Строение Солнечной системы и устройство планет. Уже античный философ Анаксимандр сообщал 2,5 тысяч лет назад, что Земля имеет форму шара и обращается вокруг своей оси. Затем, через 500 лет, в работе «Естественная история» о нашей планете как о «неправильном шаре, похожем на шишку», говорил римлянин Плиний Старший. А Платон, живший в V веке до нашей эры, знал о размере звёзд и об особенностях их вращения. Ещё один пример - «Ригведа» (религиозный текст, ему как минимум 3,5 тысячи лет), где упоминается, что Солнце движется по своей орбите, а вокруг него вращаются планеты.
- Гравитация. Впервые это понятие появляется в «Ригведе»: там говорится, что планеты вращаются вокруг Солнца «из-за силы притяжения». Кроме этого, о притяжении упоминал в своих трудах Цицерон.
- Точное расстояние до Солнца. В древнеиндийском эпосе «Рамаяна» (датируется VII-VI веками до нашей эры) расстояние от Земли до Солнца называется «югасхасрайоджан», где «схасра-юга» - 12 миллионов лет, а «йоджан» - около 13 километров. Если эти числа перемножить, то получится 156 миллионов километров. Согласно современным данным, расстояние от Солнца до нашей планеты составляет 149,6 миллиона километров.
Источник: Лайф