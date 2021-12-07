Шесть продуктов, которые исчезнут из рациона человека уже через несколько десятков лет

С точностью предсказать, что случится с планетой в результате изменения климата и глобального потепления, сложно. Тем не менее есть ряд продуктов, которые совсем скоро исчезнут из рациона человека.

Хлебобулочные и мясные изделия. Даже если в будущем получится найти новую местность для выращивания пшеницы, риса, кукурузы, запасов воды к тому моменту всё равно не хватит. Также из-за снижения производства кукурузы повысятся цены на мясо, поскольку большая часть кукурузы идёт на корм скоту.

Кофе. Эксперты считают, что производство кофе в будущем переместится в Азию. А в Африке площадь, которая пригодна для выращивания кофе, уменьшится до 100 процентов.