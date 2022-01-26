Шимпанзе оказались способны, как и люди, учиться друг у друга

Для того чтобы выяснить, способны ли шимпанзе сами придумывать способы раскалывания орехов, учёные-приматологи организовали четыре эксперимента. В каждом из них животным давали определённые инструменты. Это орехи и косточки масличной пальмы, плод пальмы, камни.

Всего к орехам и камням подошли 35 групп шимпанзе. Из них только 11 групп изучали эти объекты. При этом отмечается, что животные с большей вероятностью изучали данные предметы, если находились при этом в больших группах. Плоды пальмы стала есть только одна самка шимпанзе. Что же касается орехов кула или масличной пальмы, то их ни одна из обезьян не расколола и не съела.