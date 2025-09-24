Сибирская и другие гипоаллергенные породы кошек

Опубликовано 24 сентября 2025, 18:451 мин.
Сибирская и другие гипоаллергенные породы кошекОни подойдут практически всем
Для аллергиков жизнь с кошкой может быть мучением. Вообще существует миф, что аллергию вызывает шерсть, но это не так. Причина на самом деле кроется в белке Fel d 1, который выделяют кошки. Именно поэтому ни одну породу нельзя назвать на 100% "неаллергенной" - всё дело в количестве этого белка.
Сибирская кошка. В нескольких исследованиях и тестах отмечается, что уровень Fel d 1 у этих кошек может быть в два-четыре раза ниже, чем у обычных домашних. Но это тоже не гарантия того, что у вас не будет аллергии.
Балийская кошка. Несмотря на шерсть, уровень Fel d 1 у этой породы довольно низкий. Существуют версии, что их однослойная шерсть просто удерживает меньше слюны и кожных выделений.
Домашние короткошёрстные. Это группа кошек, а не отдельная порода. Согласно одному исследованию, количество Fel d 1 у них колебалось от 0,4 до 35 мкг/мл слюны.