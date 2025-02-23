Синтетические, бамбуковые подушки и не только: как правильно за ними ухаживать

Правила стирки подушки зависят от того, какой у неё наполнитель. Пуховые и перьевые стирать машине можно, но в бережном режиме и при температуре не выше 30−40 градусов по Цельсию. Используйте жидкие средства, которые предназначены для стирки пуха и пера. Сушите подушку в горизонтальном положении.

Синтетические подушки (холлофайбер, искусственный лебяжий пух, полиэстер) с лёгкостью переносят стирку в машине. Температура зависит от рекомендаций производителя. Выбирайте жидкие моющие средства и щадящий отжим.

Подушки с наполнителем из бамбука можно стирать в машинке, но при температуре 30−40 градусов и в деликатном режиме. При этом отжим должен быть минимальным. Используйте для стирки мягкие гели без агрессивных компонентов. Также после стирки нельзя выкручивать подушку.