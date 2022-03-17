Система на основе искусственного интеллекта помогла доставить деньги бедным

По словам учёных из Калифорнийского университета (США) Эмили Эйкен и Джошуа Блюменстока, правительства разных стран мира и гуманитарные группы могут для оказания помощи бедным людям использовать искусственный интеллект и данные с их мобильных устройств. Всё дело в том, что бедные пользуются телефонами в целом не так, как богатые. К примеру, они подключают другие тарифные планы.

Благодаря алгоритмам машинного обучения можно будет быстро проанализировать данные о сообщениях, звонках, тарифном плане и т.п. абонента и определить, нуждается ли владелец телефона в деньгах.

Подобный подход уже был применён исследователями из Калифорнийского университета. Они помогли Министерству цифровой экономики Того и организации GiveDirectly, которая отправляет денежные средства бедным. Для этого специалисты провели 15 тысяч опросов по телефону среди жителей африканской страны Того. Учёные узнавали, каковы условия жизни в каждом домохозяйстве. Далее эксперты сопоставили ответы людей с информацией, полученной от операторов мобильной связи, а затем обучили алгоритм определять особенности пользования телефоном людей, которые живут на менее чем 1,25 доллара в день.