Сканирование мозга музыкантов помогло понять, как они достигают состояния творческого потока

Сканирование мозга музыкантов помогло понять, как они достигают состояния творческого потокаЭто исследование провела Лаборатория исследований креативности Университета Дрекселя
В ходе нового эксперимента исследователи из Университета Дрекселя сравнили две противоречивые теории о состоянии потока. Они хотели понять, какая из них лучше отражает то, что происходит в мозгу людей, когда они генерируют идеи. Согласно одной теории, поток — это состояние интенсивной гиперфокусировки на задаче, согласно другой, поток — ослабление внимания или сознательного контроля.
Приняли участие в исследовании 32 джазовых гитариста из Филадельфии. Уровень опыта у них был разным: от новичка до «ветерана». Учёные надевали им на головы электроды для записи мозговых волн ЭЭГ. В это же время музыканты импровизировали под заданные им последовательности аккордов и ритмы.
Выяснилось, что самые опытные музыканты находились в состоянии потока больше, чем новички. Вероятно, опыт является предпосылкой для возникновения этого состояния. И мозговая активность людей показала почему.
У музыкантов, которые были в состоянии потока во время игры, наблюдалось снижение активности в тех частях лобных долей, которые участвуют в исполнительных функциях или когнитивном контроле. То есть поток был связан с слаблением сознательного контроля над другими частями мозга.
Когда в состоянии потока находились наиболее опытные музыканты, у них большая активность была в областях, которые связаны со слухом и зрением. Скорее всего, это из-за того, что они импровизировали, читая последовательности аккордов и слушая предоставленные им ритмы.