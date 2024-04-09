Сканирование мозга музыкантов помогло понять, как они достигают состояния творческого потока

В ходе нового эксперимента исследователи из Университета Дрекселя сравнили две противоречивые теории о состоянии потока. Они хотели понять, какая из них лучше отражает то, что происходит в мозгу людей, когда они генерируют идеи. Согласно одной теории, поток — это состояние интенсивной гиперфокусировки на задаче, согласно другой, поток — ослабление внимания или сознательного контроля.

Приняли участие в исследовании 32 джазовых гитариста из Филадельфии. Уровень опыта у них был разным: от новичка до «ветерана». Учёные надевали им на головы электроды для записи мозговых волн ЭЭГ. В это же время музыканты импровизировали под заданные им последовательности аккордов и ритмы.