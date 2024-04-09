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Наука и технологии
Опубликовано 09 апреля 2024, 02:15
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Сканирование мозга музыкантов помогло понять, как они достигают состояния творческого потока

Это исследование провела Лаборатория исследований креативности Университета Дрекселя
Поток — это состояние повышенной творческой активности, продуктивности. Но для его достижения нужно сначала заложить прочный фундамент знаний в определённом ремесле.
Сканирование мозга музыкантов помогло понять, как они достигают состояния творческого потока
© HuffPost

В ходе нового эксперимента исследователи из Университета Дрекселя сравнили две противоречивые теории о состоянии потока. Они хотели понять, какая из них лучше отражает то, что происходит в мозгу людей, когда они генерируют идеи. Согласно одной теории, поток — это состояние интенсивной гиперфокусировки на задаче, согласно другой, поток — ослабление внимания или сознательного контроля.

Приняли участие в исследовании 32 джазовых гитариста из Филадельфии. Уровень опыта у них был разным: от новичка до «ветерана». Учёные надевали им на головы электроды для записи мозговых волн ЭЭГ. В это же время музыканты импровизировали под заданные им последовательности аккордов и ритмы.

Сканирование мозга музыкантов помогло понять, как они достигают состояния творческого потока
© FrikiFish

Выяснилось, что самые опытные музыканты находились в состоянии потока больше, чем новички. Вероятно, опыт является предпосылкой для возникновения этого состояния. И мозговая активность людей показала почему.

У музыкантов, которые были в состоянии потока во время игры, наблюдалось снижение активности в тех частях лобных долей, которые участвуют в исполнительных функциях или когнитивном контроле. То есть поток был связан с слаблением сознательного контроля над другими частями мозга.

Когда в состоянии потока находились наиболее опытные музыканты, у них большая активность была в областях, которые связаны со слухом и зрением. Скорее всего, это из-за того, что они импровизировали, читая последовательности аккордов и слушая предоставленные им ритмы.