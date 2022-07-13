Сколько денег нужно человеку для жизни мечты? Учёные нашли ответ

Среди сумм минимальной была 10 тысяч долларов США, а максимальной - 100 миллиардов долларов США. Как ни странно, во всех странах лишь меньшинство выбрало сумму 100 миллиардов долларов (8-39 процентов в зависимости от государства). В большинстве случаев люди выбирали 10 миллионов долларов США или даже меньше, а в России и Индии многие участники выбрали даже сумму, равную 1 миллиону долларов.

В целом о том, что их потребности и желания не ограничены, чаще заявляли молодые люди, а не старики. Хотя нужно сказать, что результаты по этому пункту были разные в зависимости от страны.

Кроме того, оказалось, что 100 миллиардов долларов в качестве главного приза выбирали чаще всего жители стран, в которых больше терпимости к неравенству и где господствовал коллективизм.

Также выяснилось, что люди с неограниченными потребностями с большей вероятностью будут тратить деньги на помощь другим. Однако если говорить об их ценностях, то заботились об оказании помощи окружающим они не больше, чем те, кому хватило бы меньшей суммы денег для жизни мечты.