Сколько электричества можно сэкономить, если отключать все приборы от сети

Великобританская организация British Gas в апреле 2022 года опубликовала отчёт о потреблении электроэнергии. В нём говорится, что домохозяйства способны сэкономить в среднем 147 фунтов стерлингов (примерно 10 400 рублей) в год при отключении устройств, расходующих энергию в режиме ожидания. Среди таких устройств - зарядки для смартфонов, которые включены в розетку, но не заряжающие телефон.

Сколько же на самом деле электричества требуется для таких устройств? Согласно отчёту British Gas, больше всего электроэнергии уходит на ТВ-приставки, телевизоры, интернет-маршрутизаторы, спутники. Ещё много электричества нужно для игровых приставок, компьютеров, микроволновок, если они находятся в режиме ожидания.

Чтобы снизить затраты на электричество, можно заменять устройства на более энергоэффективные. К примеру, это поможет сэкономить при использовании посудомоечных и стиральных машин.