Сколько на нашей планете осталось чистого воздуха

Сколько на нашей планете осталось чистого воздухаУже сейчас уровень загрязнения воздуха почти везде превышает допустимую норму
Эксперты отмечают, что самый грязный воздух на планете находится в странах Южной и Восточной Азии. А что насчёт чистого воздуха?
Фото: NRDC
Все мы знаем, что загрязнение воздуха - это одна из самых серьёзных проблем, которые стоят перед человечеством сегодня. Но насколько всё плохо на самом деле? На этот вопрос ответило новое научное исследование.
Согласно результатам недавнего исследования, которое было опубликовано в понедельник в Lancet Planetary Health, на данный момент примерно 99,82% всего земного шара - это воздух с высокими уровнями твёрдых частиц 2,5 (PM2,5). Известно, что эти мелкие частицы приводят к развитию болезней сердца и рака лёгких. Оказывается, всего лишь 0,001% населения Земли дышит чистым воздухом.
World Economic Forum
Выше всего годовые концентрации вредных частиц PM2.5 были в Восточной Азии: 50 микрограммов на кубометр. Далее идут такие территории, как Южная Азия (37 микрограммов) и Северная Африка (30 микрограммов). Ниже всего концентрация этих частиц была в Австралии, Новой Зеландии, а также в других регионах Южной Америки и Океании.