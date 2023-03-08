Сколько на нашей планете осталось чистого воздуха

Все мы знаем, что загрязнение воздуха - это одна из самых серьёзных проблем, которые стоят перед человечеством сегодня. Но насколько всё плохо на самом деле? На этот вопрос ответило новое научное исследование.

Согласно результатам недавнего исследования, которое было опубликовано в понедельник в Lancet Planetary Health, на данный момент примерно 99,82% всего земного шара - это воздух с высокими уровнями твёрдых частиц 2,5 (PM2,5). Известно, что эти мелкие частицы приводят к развитию болезней сердца и рака лёгких. Оказывается, всего лишь 0,001% населения Земли дышит чистым воздухом.