Сколько на самом деле состояний вещества существует: вовсе не три

Вы точно знаете о твёрдом, жидком и газообразном состоянии вещества. Возможно, сталкивались ещё и с плазмой. Но на самом деле их больше.

Всего существуют четыре основных состояния материи. Это жидкое, твёрдое, газообразное, плазменное. Это те, что встречаются во Вселенной и происходят естественным образом. Но есть и более сложные состояния. С ними в повседневной жизни столкнуться не получится, однако о них свидетельствуют законы физики.

Вообще состояние вещества, как пишет автор, - это та или иная форма, в которой существует данное вещество. Кроме того, от состояния вещества зависит, в каком положении находятся молекулы, из которых состоит вещество.