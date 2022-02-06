Сколько на самом деле состояний вещества существует: вовсе не три

Сколько на самом деле состояний вещества существует: вовсе не триВсе их перечисляет автор издания BBC Science Focus Magazine
Вы точно знаете о твёрдом, жидком и газообразном состоянии вещества. Возможно, сталкивались ещё и с плазмой. Но на самом деле их больше.
Всего существуют четыре основных состояния материи. Это жидкое, твёрдое, газообразное, плазменное. Это те, что встречаются во Вселенной и происходят естественным образом. Но есть и более сложные состояния. С ними в повседневной жизни столкнуться не получится, однако о них свидетельствуют законы физики.
Вообще состояние вещества, как пишет автор, - это та или иная форма, в которой существует данное вещество. Кроме того, от состояния вещества зависит, в каком положении находятся молекулы, из которых состоит вещество.
К примеру, при твёрдом состоянии молекулы плотно прижаты друг к другу. При жидком состоянии они уже расположены менее плотно, при этом передвигаются друг вокруг друга. Газообразное состояние отличается тем, что молекулы полностью оторвались друг от друга, связь между ними очень мала. Когда вещество превращается в плазму, то оно состоит уже из положительно и отрицательно заряженных частиц. Причём в подобном состоянии вещество может проводить электричество.
Есть и более экзотические состояния вещества. Например, сверхпроводящее состояние, «конденсат Бозе - Эйнштейна», «кристаллы времени».
При сверхпроводящем состоянии электрическая проводимость вещества сильно повышается. При этом сверхпроводящий материал обладает критической температурой, ниже которой и происходит это изменение.
При состоянии «конденсат Бозе - Эйнштейна» частицы бозоны оказываются охлаждёнными до очень низких температур при низкой плотности.
Молекулы «кристалла времени» отличаются тем, что постоянно двигаются, причём эти движения повторяются. Происходит это всё без потери энергии.