Сколько времени на самом деле ушло на строительство Рима

Сколько времени на самом деле ушло на строительство РимаВовсе не один день, как считается
Даже если город будет строить множество людей, всё равно за один день завершить всё не получится. Одна из причин - время, которое требуется для затвердевания материалов.
Известно, что на строительство Колизея в Риме ушло не менее восьми лет. Однако римляне могли бы завершить всё намного быстрее, если бы захотели. К примеру, первый мост Юлия Цезаря через Рейн в Германии построен был всего за 10 дней. И это благодаря 40 000 легионеров. Очень сомнительно, чтобы за один день такой мост построили бы за один день.
Что касается города, то его, естественно, строить куда сложнее, чем мост. К тому же многие римские дома имели шесть этажей, а верхний этаж построить было нельзя, пока не будет завершён нижний.
Также для схватывания цемента нужно больше суток, а доставлять все материалы для каждого здания одновременно было невозможно из-за крайне узких римских улиц. Поэтому Рим явно строился несколько лет.