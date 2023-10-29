Сколько времени на самом деле ушло на строительство Рима

Что касается города, то его, естественно, строить куда сложнее, чем мост. К тому же многие римские дома имели шесть этажей, а верхний этаж построить было нельзя, пока не будет завершён нижний.

Также для схватывания цемента нужно больше суток, а доставлять все материалы для каждого здания одновременно было невозможно из-за крайне узких римских улиц. Поэтому Рим явно строился несколько лет.